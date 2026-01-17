Home » Il Campo » Calciomercato

Si riapre l’asse Napoli-Galatasaray: il club turco pronto a offrire più di 25 milioni per Lang

Ne scrive Pedullà: "Non è l’unico club perché ci sono stati sondaggi di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham. L'operazione non sarebbe in prestito perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini"

Noa lang

Mg Reggio Emilia 23/08/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Noa Lang

Noa Lang sembrerebbe davvero ai margini del progetto Napoli. Su di lui l’interesse di diversi club, tra cui il Galatasaray. Ne parla Pedullà.

Il Galatasaray piomba su Lang: i dettagli

Si legge sul sito di Pedullà:

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni, ma non in prestito perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini. La novità è che il Galatasaray ha in mente di presentare un’offerta importante superiore ai 25 milioni nei prossimi giorni. Non è l’unico club perché ci sono stati sondaggi di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham, ma è quello che sta insistendo di più con la possibilità di arrivare fino in fondo. Non siamo in una situazione avanzata, ma i contatti sono fitti e presto si potrebbe entrare nel vivo.

 

