Si riapre l’asse Napoli-Galatasaray: il club turco pronto a offrire più di 25 milioni per Lang

Noa Lang sembrerebbe davvero ai margini del progetto Napoli. Su di lui l’interesse di diversi club, tra cui il Galatasaray. Ne parla Pedullà.

Il Galatasaray piomba su Lang: i dettagli

Si legge sul sito di Pedullà:

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi giorni, ma non in prestito perché a quelle condizioni non ci sarebbero margini. La novità è che il Galatasaray ha in mente di presentare un’offerta importante superiore ai 25 milioni nei prossimi giorni. Non è l’unico club perché ci sono stati sondaggi di Bournemouth, Crystal Palace e Fulham, ma è quello che sta insistendo di più con la possibilità di arrivare fino in fondo. Non siamo in una situazione avanzata, ma i contatti sono fitti e presto si potrebbe entrare nel vivo.