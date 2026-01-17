Sostituito nel secondo tempo di Napoli-Sassuolo per infortunio al flessore. Il difensore kosovaro si è accasciato a terra al 65esimo ed è entrato Buongiorno al suo posto.

Si aggiunge anche Rrahmani al Pronto soccorso Napoli.

Al 65esimo del secondo tempo di Napoli-Sassuolo, Amir Rrahmani si è accasciato a terra per un dolore al flessore della coscia sinistra.

E’ entrato Buongiorno al suo posto.

Il Napoli dovrà affrontare altre tre partite prima della fine del mese, contro Copenaghen, Juventus e Chelsea, tra campionato e Champions League.

L’infermeria è bella gremita da tempo. E nel pre-partita Conte ha anche polemizzato con i medici: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici. Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi».

Si è fatto male anche Matteo Politano al flessore, negli ultimi minuti di gara dopo un tiro.