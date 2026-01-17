Napoli-Sassuolo 1-0, fine primo tempo al Maradona e azzurri avanti con Lobotka (LIVE)

Il Napoli affronta il Sassuolo per la ventunesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci da tre pareggi di fila contro Verona, Inter e Parma e necessitano dei tre punti per rimanere in scia dell’Inter capolista e vittoriosa ad Udine. Conte conferma in gran parte gli stessi undici delle ultime uscite con alcune piccole novità. Dentro Beukema che ritorna titolare dopo San Siro e Vergara trova posto nel tridente vicino ad Hojlund ed Elmas, neanche convocato Neres che prosegue il percorso di riabilitazione con maggiore calma. Scelte di rotazione per l’allenatore leccese anche in vista dell’impegno europeo di martedì prossimo contro il Copenaghen in trasferta in Champions League, dove saranno necessari a tutti i costi i tre punti per sperare nel passaggio del turno.

46′ Si chiude il primo tempo al Maradona e Napoli avanti

45′ Un solo minuto di recupero

42′ Il tiro di McTominay è fuori, l’idea c’era ma non la realizzazione

41′ Grande giocata di Vergara che conquista un’ottima punizione al limite dell’area neroverde, ottima giocata del giovane del Napoli

39′ Punizione per il Sassuolo ai trenta metri, con Laurienté che ci prova. Palla direttamente in curva

35′ Sassuolo sempre pericoloso. Altro pericolo, sugli sviluppi di un angolo Milinkovic quasi combina un pasticcio, ma rimedia immediatamente

31′ Napoli che ha rialzato il baricentro e riprende ad attaccare con maggiore costanza

27′ Altro angolo conquistato dal Sassuolo

24′ Buon momento per gli ospiti, Napoli che non riesce ad avere il controllo del pallone in maniera continuativa

19′ Tiro da fuori di Lipani, fuori di poco alla destra di Milinkovic. Tutto nasce ancora da Laurienté, il francese sta scappando spesso alla marcatura di Beukema

16′ Di Lorenzo vicino al raddoppio! Inserimento perfetto del capitano in area su cross di Spinazzola. Palla fuori di poco

11′ Ritmi infernali fin ora. Sassuolo che avuto la palla del possibile pareggio con Laurienté prime e poi Pinamonti

8′ Lo slovacco torna al gol dopo tre anni, e che gol!

7′ Napoli in vantaggio! Filtrante di Spinazzola per Elmas, il macedone calcia subito ma Muric respinge. Sul pallone si fionda Lobotka che calciando al volo realizza un gran gol

4′ Napoli partito forte in questi primi minuti

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte

SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso