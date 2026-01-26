Sergio Ramos ha tre mesi di esclusiva per l’acquisto del Siviglia (Athletic)

Sergio Ramos e un gruppo di investimento stanno acquistando il Siviglia.

The Athletic ha riportato all’inizio di gennaio che Ramos, 39 anni, stava guidando un’offerta da 400 milioni di euro per acquistare il suo club d’infanzia.

Sergio Ramos comprerà il Siviglia?

Scrive The Athletic:

“Fonti vicine alle trattative, che hanno parlato in anonimato per proteggere i rapporti, hanno indicato che Ramos e il suo team hanno presentato una lettera d’intenti e che è stato aperto un periodo di esclusiva di tre mesi per completare l’acquisto. Al momento, non c’è alcuna garanzia che il gruppo completi l’acquisizione, perché deve prima analizzare la salute finanziaria del club per decidere se procedere con l’offerta”.

E conclude:

“Rimane incertezza sulla valutazione del debito del Siviglia — che potrebbe aggirarsi intorno ai 180 milioni di euro secondo fonti del club — in attesa di una revisione esterna commissionata dagli offerenti.

Negli ultimi anni, le finanze del Siviglia sono peggiorate significativamente. Le perdite del club nel 2023-24 sono state di 81,8 milioni di euro e nel marzo 2024 hanno ottenuto un prestito da 108 milioni, organizzato da Goldman Sachs”.