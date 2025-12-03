Gli juventini sognano Sergio Ramos, evidentemente Hamilton alla Ferrari non ha insegnato nulla

Ha 39 anni eppure sui social è partito il tam tam per portarlo a Torino al posto dell'infortunato Gatti. L’allenatore del Monterrey: «È in scadenza, ma per lui ora conta solo vincere il campionato con noi»

Gli juventini sognano Sergio Ramos, come se l’affare Hamilton non avesse insegnato nulla.

Forse Hamilton annuncia il ritiro al termine della stagione. Sembra Vettel nella sua ultima stagione in F1 #skymotori — Massimo Russo (@Maxsoit) November 28, 2025

Le aspettative erano enormi e le promesse ancora di più, ma il bottino raccolto finora da Lewis Hamilton è stato a dir poco deludente. Doveva essere il grande colpo, quello capace di riportare la Ferrari ai vertici, e invece la sua stagione è stata un disastro: rischia persino di perdere il sesto posto mondiale a favore del suo successore in Mercedes, il debuttante Andrea Kimi Antonelli, distante solo due punti alla vigilia dell’ultima gara ad Abu Dhabi. E qualcuno già sussurra la parola “ritiro”.

Evidentemente i tifosi della Juventus la lezione di Hamilton non l’hanno compresa. Complice l’infortunio di Gatti — che peraltro si è fatto male da solo, suscitando non poche risate online —, non pochi tifosi bianconeri iniziano a invocare Sergio Ramos. Il difensore spagnolo non ha certo bisogno di presentazioni, ma ha anche 39 anni. L’idea nasce principalmente dai social dove i commenti si sprecano e le fantasie di mercato impazzano.

La dinamica é veramente pazzesca, praticamente era fermo.

Assurdo. 🤦🏻‍♂️ — Stefano (@steferrari85) December 3, 2025

Ramos alla Juventus è fattibile? Sergio Ramos è stato accostato anche a Milan e Inter. I rossoneri cercano un rinforzo in difesa e l’ex capitano del Real Madrid vorrebbe tornare in Europa per restare in corsa in ottica Mondiale. Su YouTube, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto fare chiarezza su questi rumors. Secondo lui, Ramos non è un nome presente nella lista del Milan per un possibile innesto da consegnare ad Allegri. “Sergio Ramos, 39 anni, in scadenza col Monterray il 31 dicembre 2025. Gradirebbe l’idea di poter venire a giocare in Italia. Lo ha detto Fabrizio Romano, non ci sono ancora trattative con i club italiani, è molto presto ancora e non c’è solo l’Italia: Ramos ha uno stipendio molto molto importante e le cifre che si porta dietro sono comunque importanti. Non tutti i club possono avvicinarsi. 39 anni ma ha un palmares che conosciamo tutti, è integro fisicamente. Conterà anche il progetto sportivo per cercare di arrivare in forma verso la fine della stagione”. Nessun segnale concreto sul suo arrivo a Torino, ma lasciamo sognare gli juventini, già abbastanza martoriati dagli infortuni in difesa. Dopo l’infortunio di Gatti, per compensare l’atavica carenza di leadership e personalità di questa squadra nell’ultimo lustro, c’è una sola cosa da fare: andare a prendere il più grande figlio di 🅿️utt🅰️n🅰️ che abbia mai calcato i campi da calcio. pic.twitter.com/r5RWjbrYhF — Michele Fusco (@mike_fusco) December 3, 2025

Le parole dell’allenatore

Interrogato sulla situazione di Ramos, Domènec Torrent, attuale allenatore del Monterrey e dello spagnolo, ha detto: “Prima di tutto, non credo che ora sia il momento di parlarne. Hai visto come gioca Sergio Ramos, giusto? Indipendentemente da ciò, non so cosa succederà”.

«Non so nemmeno io cosa succederà, nessuno sa cosa succederà con gli allenatori o i giocatori. Quello che so è che è molto concentrato, come hai visto, sul tentativo di vincere questo campionato.

E da qui in poi, io e lui dobbiamo concentrarci su cosa faremo contro il prossimo avversario, come imposteremo le cose, chi giocherà, perché abbiamo avuto un giocatore espulso e, si spera che non ci siano infortuni. Questo è ciò su cui sono concentrato».