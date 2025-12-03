Home » Approfondimenti » Media e social

Gli juventini sognano Sergio Ramos, evidentemente Hamilton alla Ferrari non ha insegnato nulla

Ha 39 anni eppure sui social è partito il tam tam per portarlo a Torino al posto dell'infortunato Gatti. L’allenatore del Monterrey: «È in scadenza, ma per lui ora conta solo vincere il campionato con noi»

sergio ramos

Pasadena 17/06/2025 - FIFA Club World Cup 2025 / Monterrey-Inter / foto Imago/Image Sport nella foto: Sergio Ramos ONLY ITALY

Gli juventini sognano Sergio Ramos, come se l’affare Hamilton non avesse insegnato nulla.

Le aspettative erano enormi e le promesse ancora di più, ma il bottino raccolto finora da Lewis Hamilton è stato a dir poco deludente. Doveva essere il grande colpo, quello capace di riportare la Ferrari ai vertici, e invece la sua stagione è stata un disastro: rischia persino di perdere il sesto posto mondiale a favore del suo successore in Mercedes, il debuttante Andrea Kimi Antonelli, distante solo due punti alla vigilia dell’ultima gara ad Abu Dhabi. E qualcuno già sussurra la parola “ritiro”.

Evidentemente i tifosi della Juventus la lezione di Hamilton non l’hanno compresa. Complice l’infortunio di Gatti — che peraltro si è fatto male da solo, suscitando non poche risate online —, non pochi tifosi bianconeri iniziano a invocare Sergio Ramos. Il difensore spagnolo non ha certo bisogno di presentazioni, ma ha anche 39 anni. L’idea nasce principalmente dai social dove i commenti si sprecano e le fantasie di mercato impazzano.

 

Le parole dell’allenatore

Interrogato sulla situazione di Ramos, Domènec Torrent, attuale allenatore del Monterrey e dello spagnolo, ha detto: “Prima di tutto, non credo che ora sia il momento di parlarne. Hai visto come gioca Sergio Ramos, giusto? Indipendentemente da ciò, non so cosa succederà”.

«Non so nemmeno io cosa succederà, nessuno sa cosa succederà con gli allenatori o i giocatori. Quello che so è che è molto concentrato, come hai visto, sul tentativo di vincere questo campionato.

E da qui in poi, io e lui dobbiamo concentrarci su cosa faremo contro il prossimo avversario, come imposteremo le cose, chi giocherà, perché abbiamo avuto un giocatore espulso e, si spera che non ci siano infortuni. Questo è ciò su cui sono concentrato».

Correlate