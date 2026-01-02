Sergio Ramos ha presentato un’offerta per acquistare il Siviglia con un gruppo di investitori

Sergio Ramos potrebbe entrare a far parte della dirigenza del Siviglia, attraverso un gruppo di investitori che avrebbe già presentato un’offerta al club andaluso per acquistarlo.

Sergio Ramos e la vendita del Siviglia

Come riportato da El País:

Il processo di vendita del Siviglia è entrato in una nuova e interessante fase. Dopo diversi mesi di trattative da parte dei principali azionisti del club con vari pretendenti per comprarlo, Sergio Ramos, campione del mondo e leggenda del calcio spagnolo, ha preso d’assalto la trattativa. L’ex giocatore di Siviglia e Real Madrid sta guidando il progetto di un gruppo di investitori che ha già presentato un’offerta ai massimi azionisti del club andaluso. Questa offerta arriva dopo che i negoziati con un gruppo di investimento americano si sono bloccati.

La proposta di Sergio Ramos e del suo gruppo sarebbe interessante dal punto di vista economico. Una delle offerte che il club ha ricevuto è stata quella di Antonio Lappi, un uomo d’affari sivigliano il cui progetto include uno staff di figure per la ricostruzione del club in tema sportivo. La sua grande affermazione sarebbe il ritorno di Monchi, che è stato direttore sportivo di uno dei momenti più gloriosi della squadra. L’offerta è stata respinta dagli azionisti in quanto ritenuta insufficiente dal punto di vista economico. Poi sono arrivate altre offerte. Sergio Ramos ha presentato un nuovo progetto di rilancio. Ora sono i proprietari del Siviglia che dovranno prendere decisioni sul futuro del club, che potrebbe cadere nelle mani di capitali stranieri, ma con Sergio Ramos come garante e leader. Mentre il gruppo di Lappi resta in attesa.