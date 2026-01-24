Serena Williams pensa che se tornasse riuscirebbe a battere le più forti tenniste attive nel circuito

Ne scrive il Telegraph. "È forse uno dei motivi - si vocifera a Melbourne - per cui vuole tornare. I test in piscina registrati e l'iscrizione all'antidoping non sono un caso o un errore amministrativo. Potremmo rivederla al Roland Garros"

C’è un nome che, più di ogni altro, ha agitato il mondo del tennis in questo inizio 2026 pur non essendo sceso in campo agli Australian Open. Secondo un’analisi del Telegraph, l’attenzione di Melbourne — e non solo — si è concentrata su Serena Williams: tra segnali, indiscrezioni e ritorni “tecnici” tutt’altro che casuali, l’icona americana è tornata al centro del dibattito su un possibile rientro agonistico che avrebbe del clamoroso (forse neanche troppo, considerando quanto fatto da sua sorella 45enne ndr).

Serena Williams può tornare nel circuito, ha effettuato dei test registrati (Telegraph)

Scrive così il quotidiano britannico:

“Anche in sua assenza, Serena è stata uno dei principali argomenti di conversazione al Melbourne Park la scorsa settimana. Nessuno pensa che il suo recente ritorno nella piscina per i test registrati sia stato un incidente o un errore amministrativo. C’è un solo motivo per essere in quella lista: giocare a tennis a livello professionistico. Il rovescio della medaglia è che si è soggetti a ogni sorta di fastidiose telefonate alle 6 del mattino da parte delle agenzie che effettuano test antidoping. Non è una cosa che qualcuno sopporterebbe per divertimento. […]

Si dice che Serena abbia buone possibilità di vincere contro l’attuale generazione di tenniste professioniste. Durante gli Us Open di settembre, si vocifera che abbia detto esattamente questo in una serie di messaggi ad alcune delle sue vecchie colleghe e rivali, che ora si trovano a presidiare – o meglio, a presidiare – i microfoni nelle cabine di commento. […] E allora, che dire del singolare all’Open di Francia? Alcune fonti suggeriscono che Serena stia valutando la cosa molto seriamente. E se era già tentata dall’idea, dev’essere stata sicuramente ulteriormente incoraggiata dalla vista di sua sorella Venus. […]

Detto questo, ci sarebbe il rischio di essere imbarazzati se le cose non andassero come previsto. Sì, Serena probabilmente vorrebbe sostituire la sua ultima apparizione a Wimbledon – una sconfitta in tre set contro la numero 115 del mondo, amante dello slice, Harmony Tan – con una trama più favorevole. Ma cosa succederebbe se si trovasse ad affrontare un’adolescente ceca che ricorda a malapena la sua ultima vittoria in un Major (l’Australian Open del 2017) e quindi ha poco rispetto per la sua aura passata?

E se la suddetta ceca giocasse fuori di testa e mettesse a nudo i muscoli a contrazione rapida in declino di Serena, colpendo vincenti in tutte le direzioni? Giocare il singolare sarebbe quindi l’opzione rischiosa, con lo stesso potenziale di grandi soddisfazioni o di una schiacciante delusione. Mentre una campagna di doppio al fianco di Venus non ha svantaggi evidenti. […] “.