Serena Williams inserita di nuovo nel programma antidoping, vuole tornare a giocare?

Serena Williams vuole tornare a giocare. A 44 anni l’ex numero uno al mondo, 23 titoli del Grande Slam in carriera è rientrata nel pool di test registrato dall’International Tennis Integrity Agency (Itia) per la prima volta dal 2022. Lo scrive il Guardian

Serena Williams ha giocato l’ultima partita tre anni fa, ottavi degli Us Open

Serena Williams, non gioca una partita ufficiale da quando, più di tre anni fa , si è qualificata per il terzo turno degli US Open. Sebbene all’epoca avesse descritto il suo addio come un “allontanamento” dallo sport piuttosto che come un ritiro, a settembre ha presentato all’International Tennis Integrity Agency la documentazione che la esentava dai rigorosi requisiti di reperibilità richiesti dallo sport. Per tornare a gareggiare, tuttavia, le giocatrici devono rendersi disponibili per i test fuori competizione per sei mesi prima di poter partecipare a un evento.

L’essersi iscritta non significa automaticamente il rientro

Il nome di Serena Williams è apparso nell’elenco aggiornato del pool di test dell’agenzia, datato 6 ottobre. Un portavoce dell’Itia ha confermato che Williams aveva richiesto il reintegro nel pool, sottolineando tuttavia che un posto nell’elenco non è di per sé prova di un ritorno. Un rappresentante di Williams non ha risposto immediatamente alle domande del Guardian sulle sue intenzioni.

Il pool registrato dell’Itia non include tutti i giocatori attivi; è in gran parte riservato ai migliori atleti di singolare, ai doppi di alto livello e agli atleti in sedia a rotelle, nonché ai professionisti che tornano dopo lunghe assenze.