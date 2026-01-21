Sblocco del mercato del Napoli, la Lega ha votato sì ma Chiellini e Marotta contrariati. I no di Juve, Inter e Roma

Oggi è in programma un consiglio federale straordinario Figc per discutere anche della norma voluta da De Laurentiis per sbloccare il mercato del Napoli (utilizzando i soldi accantonati). La Lega Serie a ha votato sì a larghissima maggioranza (16 sì) ma con il voto contrario di Inter, Juventus e Roma. Adesso, scrive Tuttomercatoweb, si vedrà cosa faranno i due consigliere federali Marotta e Chiellini definiti da Tmw molto contrariati sulla vicenda.

Scrive appunto Tuttomercatoweb:

Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da Tmw, è in programma un consiglio federale straordinario, convocato proprio sulla questione, su richiesta urgente della Lega Calcio Serie A. Nell’ultima – caratterizzata da toni molto accesi – il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di mettere ai voti la richiesta di modificare le norme: nelle regole federali, attualmente, non è prevista la possibilità di utilizzare le liquidità accantonate dalla società nel corso degli anni, e dovute alla mancata distribuzione di dividendi ai propri soci, per ripianare. Soldi sui quali Adl ha sempre fatto affidamento, confidando nella liquidità del proprio club rispetto alle altre big, e che però finora non ha potuto utilizzare.

La votazione ha dato esito favorevole (16 sì), nonostante lo scontento delle avversarie del Napoli per i piani alti della classifica (Juventus, Inter e Roma astenute, Milan contrario). Adesso, la questione passa sul tavolo dei consiglieri federali: molto dipenderà da cosa voteranno Chiellini e Marotta, tra i più contrariati lunedì, ma difficilmente potranno non adeguarsi all’indicazione dell’assemblea di Lega che rappresentano. Tra gli altri consiglieri serpeggiano dubbi, ma c’è la possibilità che gli azzurri possano riguadagnare piena agibilità sul mercato, non più a saldo zero. Anche in corso d’opera.

Poi, ovviamente, è tutto da stabilire che senza Champions il Napoli investa ancora.