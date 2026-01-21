Lunedì 26 al consiglio Figc possibile svolta nel mercato del Napoli che potrebbe investire soldi importanti a gennaio
Lo scrive Schira su X: “la Lega #SerieA chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti”. Certo senza Champions diventa dura investire
Nicolò Schira lancia la bomba su X: al prossimo consiglio federale potrebbe arrivare la svolta per il mercato del Napoli. Scrive che la Lega #SerieA chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti. Se la richiesta passasse, il Napoli potrebbe investire somme importanti.
Certo senza Champions, diventa dura investire per il Napoli. De Laurentiis ha speso tanto quest’estate, magari male ma ha speso tantissimo.
Ecco cosa scrive il giornalista esperto di mercato:
Possibile svolta nel mercato del #Napoli: nel prossimo Consiglio Federale la Lega #SerieA chiederà di poter far utilizzare ai propri club la liquidità accantonata negli anni precedenti. Se così fosse Napoli potrebbe investire denari importanti per la campagna acquisti di gennaio
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2026
Si legge sul sito delle Federcalcio:
È stata convocata per le ore 11.30 di lunedì 26 gennaio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 dicembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Budget 2026; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali.
