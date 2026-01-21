Lunedì 26 al consiglio Figc possibile svolta nel mercato del Napoli che potrebbe investire soldi importanti a gennaio

Il lato oscuro del “cucchiaio”: Panenka è passato alla storia, anche Brahim, ma per i motivi opposti

Il Guardian: nel 1976 Panenka aveva dalla sua l'effetto sorpresa: nessuno ci aveva mai provato prima. Oggi è un atto egoista in un gioco di squadra, dove il rischio supera la ricompensa. E Brahim lo ha pagato