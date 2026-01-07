Rrahmani rinnoverà col Napoli per quasi 4 milioni l’anno

Schira: raggiunto un accordo per uno stipendio da 3,8 milioni. Ha rifiutato alcune offerte più alte da Arabia Saudita, Turchia e Premier League per rimanere in azzurro.

Amir Rrahmani rinnoverà il suo contratto con il Napoli, è questione di giorni ormai. Il difensore kosovaro era stato cercato da alcuni club esteri. Domenica ha segnato contro la Lazio il suo primo gol in questa stagione; per Antonio Conte, è uno degli insostituibili del suo Napoli. Arrivato nel 2020 in maglia azzurra dall’Hellas Verona, nel 2023 aveva già firmato un rinnovo di contratto fino al 2027. Il Napoli lo acquistò per circa 15 milioni; il Verona lo aveva prelevato dalla Dinamo Zagabria.

Il rinnovo di Rrahmani

Scrive Nicolò Schira su X:

Amir Rrahmani rinnoverà il suo contratto con il Napoli nei prossimi giorni. Sono stati concordati i termini per un nuovo contratto con uno stipendio di 3,8 milioni all’anno. Rrahmani ha rifiutato alcune offerte più alte da Arabia Saudita, Turchia e Premier League per rimanere al Napoli.