Rosenior vuole fare il duro, ma guidare il Chelsea non è affatto facile (Telegraph)

Appare subito a suo agio come allenatore di una squadra di Premier League, sia che segua un copione scritto per distinguersi dagli altri, sia che tenti di conquistare i tifosi dalla sua parte.

Liam Rosenior guida il Chelsea in un momento complesso, cercando di convincere i tifosi nonostante la recente sconfitta contro l’Arsenal. Voleva, o meglio vuole, essere un duro, giusto per citare una canzone famosa dell’ultimo anno.

Scrive il Telegraph:

“Liam Rosenior appare subito a suo agio come allenatore di una squadra di Premier League. Se esistesse una guida stilistica per i nuovi tecnici, probabilmente l’ha studiata attentamente fin dal suo arrivo al Chelsea. Forse ha anche la versione audiolibro e si addormenta ascoltando le dolci tonalità del narratore, Sean Dyche?

Il calcio di questo paese un tempo era fatto di passione britannica, oggi è pasión, un’intensità iberica elegante che deve trasparire in ogni gesto. Nessuna area tecnica può contenere la volontà di un leader culturale con forti idee sul pressing. Il minimo richiesto è passare l’85% della partita sui o attorno alle linee bianche del dugout. Rosenior ha raggiunto questi parametri con facilità”.

Rosenior vuole essere un duro

Scrive

“Uno dei requisiti fondamentali è essere credibili, trasmettere le proprie idee con chiarezza e vigore, arrivando ai giovani milionari ormai disincantati che controllano il tuo destino. Rosenior ci riesce anche in questo, difendendo con convinzione Robert Sánchez per l’errore sul secondo gol dell’Arsenal e trovando il giusto equilibrio tra ottimismo e realismo. «Non chiedo tempo perché penso che il gruppo sia già abbastanza bravo per vincere ora», ha detto rispondendo a una domanda sull’ostilità storica dei tifosi del Chelsea verso i rinvii corti”.

E ha continuato:

“Le sue parole e il tono sono fluidi, ma Rosenior è un uomo dai gesti nervosi durante la partita. Mercoledì ha fatto un buon lavoro per mantenere la calma. Ci sono stati alcuni movimenti di piedi da ‘Strictly Ready’ nei momenti di frustrazione, colpi sapienti con la scarpa bianca dietro la gamba di appoggio. Ma anche molte urla, per decisioni contro la sua squadra e una volta per un timido rientro di Estêvão”.

Alcune piccole conclusioni

Rosenior ha subito cercato di conquistare i tifosi del Chelsea, mostrando personalità e spirito nonostante le difficoltà della squadra. Scrive ancora il Telegraph:

“Alla fine della partita, non aveva bisogno di incoraggiamento dalla squadra per salutare i tifosi del Chelsea, a differenza di Calum McFarlane dopo il pareggio contro il Manchester City all’inizio del mese. Rosenior ha salutato rapidamente chi era rimasto dopo il fischio finale ed è saggio nel cercare un legame rapido con una tifoseria volatile che cantava già canzoni su Roman Abramovich prima del primo gol di Alejandro Garnacho. Ma servono più degli applausi per sistemare il Chelsea. Ci sono stati però segnali incoraggianti in questa prima partita a Stamford Bridge: un po’ di spirito nel mettere in difficoltà un Arsenal superiore, lampi di brillantezza di Estêvão e un risultato credibile, considerando gli infortuni e le assenze”.

E conclude:

“Rimangono molti problemi da affrontare, come un portiere che alterna solidità a errori critici, una squadra capace di grandi momenti ma poi di cali, e la gestione del rapporto con la dirigenza. Non è un lavoro facile, ma dai segnali della partita di mercoledì sera, Rosenior ha buone possibilità di riuscire”.