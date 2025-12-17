Abramovich più filantropo del governo britannico (The Athletic)

Il primo ministro britannico, Keir Starmer ha avvertito Roman Abramovich che il tempo sta per scadere per trasferire i 2,5 miliardi di sterline della vendita del Chelsea a cause umanitarie in Ucraina, altrimenti scatterà un’azione legale.

Il governo britannico ha emesso una nuova licenza per sbloccare i fondi, congelati da oltre tre anni.

Lo stallo nasce dal disaccordo su destinazione e beneficiari del denaro, che Abramovich vorrebbe estendere anche fuori dall’Ucraina. Londra ribadisce che i fondi devono andare esclusivamente ad aiuti umanitari in Ucraina e non possono favorire persone sanzionate. Lo scrive The Athletic

I proventi della vendita del Chelsea congelati dal governo britannico

«Il tempo sta per scadere per Roman Abramovich affinché onori l’impegno assunto al momento della vendita del Chelsea FC e trasferisca i 2,5 miliardi di sterline a una causa umanitaria per l’Ucraina», ha dichiarato Starmer in una nota diffusa dal Tesoro britannico. «Questo governo è pronto a far valere l’accordo attraverso i tribunali, così che ogni singolo centesimo arrivi a chi ha visto la propria vita distrutta dalla guerra illegale di Putin».

Il governo britannico, allora guidato dal primo ministro conservatore Boris Johnson, costrinse Abramovich a vendere il Chelsea dopo l’invasione russa dell’Ucraina, oltre tre anni fa, definendolo un «oligarca filo-Cremlino» e sottolineando i suoi stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin.

Abramovich vuole donarli alle vittime della guerra in Ucraina, anche ai russi

Il miliardario russo annunciò nel marzo 2022, tramite un comunicato pubblicato sul sito del Chelsea, che «tutti i proventi netti della vendita saranno donati a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina».

La cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves ha definito il ritardo nella distribuzione dei fondi «inaccettabile». Sebbene il governo britannico avesse già lanciato una minaccia legale simile nei confronti di Abramovich a giugno, finora non è stato fatto alcun progresso per sbloccare il denaro.

Uno dei motivi principali del ritardo è l’incapacità di Abramovich e del governo britannico di raggiungere un accordo su come e dove il denaro debba essere destinato. In precedenza The Athletic ha riferito che l’ex proprietario del Chelsea vorrebbe che i 2,5 miliardi di sterline andassero a beneficio di tutte le vittime della guerra, inclusi i soldati russi, e anche a sostegno di altre cause benefiche al di fuori dell’Ucraina. «Il governo valuterà qualsiasi proposta di Abramovich per donare volontariamente i fondi multimiliardari ai più vulnerabili in Ucraina», si legge in una nota del Tesoro diffusa mercoledì. «In base ai termini della licenza, i proventi devono essere destinati a cause umanitarie nel Paese.