Rocchi promuove Marchetti con un 8.6 (Giordano)

Lo riporta Marco Giordano su X pubblicando anche la scala arbitrale dei voti da cui si evince che 8,6 è un ottimo voto

rocchi recuperi l'arbitro Di Bello cesari arbitri Open Var

Db Milano 11/01/2023 - presentazione introduzione fuorigioco semiautomatico S.A.O.T / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gianluca Rocchi

Al Maradona, la direzione di gara di Marchetti convince il designatore Rocchi: valutazione di 8,60, pari a ‘Ottimo’ secondo la scala arbitrale. Lo riporta Marco Giordano su X.

Rocchi promuove Marchetti

Riporta Marco Giordano su X:

“Ad osservare, ieri al Maradona, la prova dell’arbitro Marchetti c’era il designatore Rocchi. Marchetti è stato valutato da 8,60 per la sua direzione di gara: nella scala arbitrale significa Ottimo. Ottimo.”

I parametri arbitrali vanno da un minimo di 8,20 che corrisponde a insufficiente a un massimo di 8,70 che significa eccellente. La motivazione ufficiale atta a giustificare l’8,60 è la seguente:

“Prestazione ampiamente positiva pur in presenza di errori di relativa importanza che non incidono sull’ampia futuribilità dell’arbitro.”

