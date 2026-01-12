Robinio Vaz, a Marsiglia si leccano i baffi per la plusvalenza. Nessuno si lamenta per la cessione del francese alla Roma per 25 milioni

In Italia parlano e scrivono di grande colpo. In Francia nessuno piange. Ha segnato 4 gol in stagione. Il Marsiglia lo ha pagato 250mila euro

Robinio Vaz, al momento a Marsiglia si leccano i baffi per la cessione del calciatore che a febbraio compirà 19 anni. Pare che sia lui il colpo di mercato della Roma che ha ricevuto porte in faccia per Zirkzee e per ora ha ricevuto solo nì da Raspadori che continua a nicchiare e sogna il Napoli. Il club dei Friedkin a questo punto ha virato sul diciottenne attaccante francese Robinio Paz che il Marsiglia ha acquistato un anno e mezzo fa dal Souchaux per 25mila euro. Quest’anno ha giocato 373 minuti, ha 14 presenze, quattro gol e due assist. In Italia se ne parla come di un fenomeno, in Francia decisamente meno.È un buon calciatore ma evidentemente non è ancora considerato un fenomeno. E soprattutto il club non è riuscito a rinnovargli il contratto che scade nel 2028.

Non a caso, l’account X “La Minute” – che si occupa del Marsiglia – non nasconde la propria emozione per la cessione.

Scrive che:

Robinio Vaz è molto vicino a lasciare il Marsiglia per circa 25 milioni di euro. Arrivato solo un anno fa dal Sochaux per 250mila euro. Il club realizzato una notevole plusvalenza. È un’ottima mossa da parte di Mehdi Benatia e Longoria. Stiamo parlando di un giovane giocatore che ha giocato solo pochi minuti con la prima squadra, circa il 20% dei minuti della stagione. Venderlo a quella cifra dopo appena un anno, è raro a Marsiglia.

🚨| 🔵⚪️ Robinio Vaz 🇫🇷 est tout proche de quitter l’OM pour environ 25 M€ 💰 👋 @sebnonda Arrivé il y a seulement un an de Sochaux pour 250 000 €, le club réalise une belle plus-value. C’est un jolie coup de Mehdi Benatia et Longoria On parle quand même d’un jeune qui… pic.twitter.com/sasbkuZe11 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 12, 2026

Oggi De Zerbi ha tenuto una conferenza in vista del match di domani in Coppa di Francia contro il Bayeux. E ha risposto a una domanda su Vaz:

«Non so nulla su Vaz. So che ci sono club interessati a lui e che ci sono problemi con il suo contratto», ossia per il prolungamento.

Ne scrive anche L’Equipe:

Rimasto in panchina durante le ultime due partite del Marsiglia, il giovane attaccante Robinio Vaz si è allenato a parte dal suo ritorno dal Kuwait per la Supercoppa (persa col Psg ai rigori). Potrebbe essere anche escluso messo da parte per la partita di Coppa di Francia contro il Bayeux di martedì (ore 21). Un modo per indicargli la via d’uscita, forse.

Robinio Vaz in questi giorni non si è allenato con i compagni: il giovane attaccante (18 anni) si è allenato a parte, senza sapere se si trattasse di una sanzione o di una precauzione. Salvo una svolta dell’ultimo minuto, dovrebbe anche essere assente per il viaggio a Caen, proprio come Pierre-Emerick Aubameyang.

Per Vaz, che non ha più giocato nelle ultime settimane, la spiegazione della stanchezza non regge e la sua probabile assenza dal gruppo potrebbe confermare il suo improvviso downgrade nella gerarchia degli attaccanti del club.

A ottobre, De Zerbi aveva parlato di lui:

«Vaz è un oggetto prezioso, dobbiamo stare attenti con lui»”.

Il suo contatto scade nel 2028 e il club non è riuscito a rinnovargli il contratto. Le trattative si sono interrotte dopo appena due mesi.