De Zerbi stava vincendo la Supercoppa al 94esimo, poi il Marsiglia ha preso gol dal Psg in ripartenza con difesa altissima

Si può perdere una finale al minuto 94 (mancava un minuto e mezzo alla fine) prendendo gol in ripartenza, con la difesa alta e lasciando l’avversario da solo (DA SOLO!) davanti al portiere? Si può. E visto che in finale non c’era una squadra allenata da Vincenzo Italiano, ci ha pensato Roberto De Zerbi a colmare la lacuna. Il tecnico bresciano, col suo Marsiglia, ha perso un’occasione che speriamo per lui non sia irripetibile. Al minuto 94 della Supercoppa contro il Psg campione d’Europa, l’Olympique Marsiglia era in vantaggio per 2-1.

Ma De Zerbi è allenatore che evidentemente non deroga dai propri principi per uno stupido risultato. E ha incassato un gol che toglierà il sonno per tanto tempo ai tifosi dell’Om. Il Marsiglia va in contropiede ma non riesce a concretizzare l’azione. A questo punto riparte il Psg che incredibilmente trova una prateria davanti a sé con la difesa marsigliese bella alta (non sia mai, abbassare il baricentro sarebbe un’onta). E allora per la formazione parigina è un gioco da ragazzi. Prima l’appoggio all’esterno per Barcola sul filo del fuorigioco ma non in fuorigioco e a quel punto è un gioco da ragazzi appoggiare al centro dove solo soletto c’è Gonçalo Ramos che totalmente indisturbato segna la rete del 2-2. Semplicemente allucinante ma nel calcio contemporaneo è la normalità.

Poi, si è andati ai rigori e a quel punto il dio del calcio si è ribellato e il Psg ha segnato quattro rigori su quattro mentre il Marsiglia ne ha sbagliati due e ha perso.

