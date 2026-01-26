Robert Moreno (storico secondo di Luis Enrique) esonerato dal Sochi a causa dell’abuso di ChatGpt

Inside World Soccer: "Si sarebbe affidato a Chatgpt per organizzare una delle trasferte più lunghe del calcio russo. Risultato? L'IA gli propone un piano dove i calciatori sarebbero dovuti rimanere svegli per 28 ore consecutive"

Ha del clamoroso quanto è successo in Russia: Robert Moreno, storico secondo di Luis Enrique, è stato esonerato dal Sochi (squadra di prima divisione russa) a causa dell’abuso di ChatGpt. Ne parla Inside World Soccer.

Moreno licenziato a causa di ChatGpt: i dettagli

Si legge su Inside:

Le accuse sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di Moreno sono emerse in un’intervista rilasciata dall’ex direttore sportivo dello Sochi, Andrei Orlov, a Sports Russia.

Orlov ha affermato che l’allenatore spagnolo si affidava a ChatGpt per organizzare il piano di partenza della squadra prima di una trasferta a Khabarovsk, uno dei viaggi più lunghi del calcio russo.

Secondo Orlov, il piano generato dall’Ia includeva: una sessione di allenamento alle 7:00 del mattino a due giorni dalla partita con i giocatori che sarebbero dovuti rimanere svegli per un presunto periodo di 28 ore consecutive.

Ia usata anche nelle decisioni di mercato

Orlov ha inoltre affermato che Moreno avrebbe usato ChatGpt anche nel processo di reclutamento dell’attaccante la scorsa estate:

“L’estate scorsa stavamo cercando un attaccante. Dovevamo scegliere tra Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin e Artur Shushenachev.

Moreno ha inserito i dati di Pisarsky, Meleshin e Shushenachev da Wyscout in ChatGpt. Secondo Gpt, Shushenachev risultava il migliore.”

Il Sochi ha poi ingaggiato Shushenachev, che però non ha mai segnato in 10 presenze.