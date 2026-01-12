Sarebbe opportuno che nel calcio, insieme all’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umana

Damascelli sul Giornale critica Infantino che, dopo aver consegnato il premio della pace a Donald Trump, ha annunciato che la prossima coppa del mondo sarà il più grande evento della storia.

La classe non è acqua, scrive Tony Damascelli sul Giornale a proposito di Scott McTominay. Lo scozzese ha giocato una grande partita ieri sera contro l’Inter, ma soprattutto ha messo dentro le due reti che hanno permesso al Napoli di pareggiare. Ma il vero problema sono gli arbitraggi, o meglio le polemiche scatenate da essi.

Scrive Damascelli

“Il prossimo mondiale di calcio lancerà l’Avatar 3D generato dall’intelligenza artificiale, individuerà il fuorigioco semi-automatico, ogni calciatore verrà sottoposto a scansione digitale che in un solo secondo, salvo prolungamento, fornirà l’immagine tridimensionale del suo corpo, quella che risulterà rilevante per segnalare la posizione di off side.

Gianni Infantino, dopo aver consegnato il premio della pace a Donald Trump, ha annunciato che la prossima coppa del mondo sarà il più grande evento della storia. Sarebbe opportuno che, insieme con l’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umana, ma, nel caso specifico, questa sembra un mission impossibile”