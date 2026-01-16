Reijnders: «Mia madre mi obbligava a lavorare al supermercato mentre giocavo, per capire il valore dei soldi»

L'intervista al Times: "A 16 anni ero un prospetto e mio padre mi fece giocare in quarta serie, con le mucche di fianco al campo"

Tijjani Reijnders, sì quello del Milan venduto al Manchester City per una settantina di milioni di euro, quando aveva 16 anni era un talento del calcio giovanile olandese . Se lo contendevano il PEC Zwolle e il Twente. Allora il padre, Martin, ex attaccante professionista, decise che lui e il fratello minore Eliano, che ora gioca in Indonesia avrebbero invece giocato un annetto nella squadra allenata da lui, il CSV ’28: una squadra del campionato domenicale con sede nel quartiere Stadshagen della sua città natale, Zwolle, nord-est dei Paesi Bassi. Reijnders, intervistato dal Times, ricorda “una partita che abbiamo giocato vicino al campo di un contadino. Il campo era qui. Poi, sulla destra, si vedevano delle mucche al pascolo. Sono il genere di cose che non vivrò mai più, ma è stato davvero bello. È stato uno dei miei anni migliori nel calcio. Ho imparato tantissime lezioni giocando con veri adulti e vedendo l’altro lato del calcio. Ricordo sempre lo sguardo negli occhi della gente quando vedeva la nostra squadra. Gli avversari dicevano: giochiamo contro gli under 16? E poi abbiamo giocato una partita fantastica e da allora ci hanno rispettato”.

Il CSV, avendo avuto un ruolo importante nei suoi anni di formazione, ha ancora diritto a una piccola percentuale sui guadagni di Reijnders. E quindi ha incassato circa 240.000 sterline dal trasferimento dal Milan al City la scorsa estate.

Quando aveva 18 anni invece, la madre indonesiana, Angelina, un giorno tornò a casa dal supermercato con un modulo di domanda di lavoro: “Ho lavorato all’Aldi per un anno quando frequentavo l’accademia del PEC Zwolle. Dopo l’allenamento o anche dopo una partita, dovevo andare all’Aldi e preparare la spesa. Mia madre voleva che capissi che, a quell’età, è importante imparare a prendersi cura dei soldi e a vedere il lato diverso del guadagnare”. (Dietro i campioni spesso ci sono genitori così)

Ora è considerato uno dei migliori centrocampisti d’Europa. “Per me è cambiato qualcosa, perché a dire il vero sono stato un po’ viziato nelle ultime tre o quattro stagioni, in cui ho giocato tutte le partite”. Come molti dei migliori giocatori del City, Reijnders apprezza le grandi partite. Tipo il derby di Milano: “Tutto ciò che riguardava il derby di Milano era intenso. Ricordo che un anno mia moglie mi chiese: possiamo uscire a cena giovedì? E io: sei matta? Sabato c’è il derby! Non possiamo uscire a cena. Tutto ciò che riguarda la preparazione, l’esperienza, è così intenso”.