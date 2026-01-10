Regragui (il ct del Marocco): «Vogliono far credere che il Marocco vince per favori arbitrali»

In questi giorni è meglio non scherzare con Walid Regragui. Sono in molti a lamentarsi di un “arbitraggio favorevole” nei confronti del suo Marocco.

Interrogato sulla questione dopo la vittoria contro il Camerun (2-0), che ha significato la qualificazione alle semifinali della Coppa d’Africa 2025, il commissario tecnico dei Leoni dell’Atlante si è mostrato piuttosto irritato. Rmc Sport riporta le sue parole:

«Fin dall’inizio della competizione sappiamo dove vogliono portare il Marocco. Molti vogliono credere, o far credere alla gente, che abbiamo vantaggi a livello arbitrale. Io invece ho visto dei rigori che avrebbero potuto essere fischiati a nostro favore. Io non parlo mai dell’arbitraggio. Siamo stati in Costa d’Avorio, c’è stato un rigore non fischiato a nostro favore contro il Sudafrica (negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2023), e io sono stato sospeso senza alcuna ragione.»

Marocco avvantaggiato?

Venerdì, un rigore non concesso al Camerun ha scatenato la polemica, dopo un contatto dubbio nel secondo tempo in area marocchina tra Bryan Mbeumo e Adam Masina. L’arbitro ha preferito lasciare correre. «Ho sentito che mi aveva toccato. Mi hanno mostrato le immagini dopo la partita: è molto, molto evidente», ha sottolineato Mbeumo al termine del match.

Per Regragui è un falso problema:

«La gente vuole far credere che il Marocco abbia vantaggi… ma non è così, vinciamo sul campo. Le statistiche ci danno sempre migliori degli altri. Creiamo molte più occasioni dell’avversario. Nessun gol è stato annullato al Camerun o a qualsiasi altra squadra. Poi è facile, quando si vuole attaccare qualcuno, si dice che ha la rabbia. Siamo la squadra da battere. Quindi cercano tutte le ragioni per dire che il Marocco è favorito. L’unico vantaggio del Marocco è giocare davanti a 65.000 spettatori. Il resto lo si decide in campo».

E ha concluso:

«Penso che il Camerun abbia trovato una squadra migliore. Nessuno parlerà dell’arbitraggio. Meritiamo la vittoria. Giocare in questo stadio, penso che non sia corretto per chi vuole vederci cadere. La squadra migliore vincerà questa Coppa d’Africa».

Il Marocco ora aspetta di conoscere il suo avversario in semifinale: sarà Nigeria o Algeria.