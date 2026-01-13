Real Madrid, Arbeloa è un “giochista” inesperto ma è stato addestrato da Mourinho alle tecniche di spogliatoio

Il Real Madrid a un esordiente. Álvaro Arbeloa allena da appena sei anni, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2020 a Valdebebas, e ora è il nuovo allenatore del Real al posto del “giochista” Xabi Alonso, esonerato dopo aver perso la finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona.

Arbeloa è un interno, viene promosso in prima squadra dal Castilla, la squadra riserve del Real. Sabato compirà 43 anni. El Paìs scrive che “da quando Xabi Alonso ha iniziato a vacillare un mese fa, il nome di Arbeloa è stato il principale candidato a prendere le redini del Real Madrid. La sua carriera da allenatore è breve (cinque stagioni e mezzo) e si è sempre svolta all’interno del complesso di allenamento del Real Madrid. Non ha mai allenato una squadra senior o professionistica, né ha lavorato al di fuori di Valdebebas. Ha iniziato lì con la squadra Under 14 A nella stagione 2020-21, ha continuato con la squadra Under 16 A nella stagione 2020-21 e ha progredito con la squadra Under 19 A tra il 2022 e il 2025. Rimase in quella terza divisione del settore giovanile per tre stagioni, in attesa che la panchina del Castilla, precedentemente occupata da Raúl González Blanco, si liberasse”.

Arbeloa lascia il Castilla al quarto posto nel Gruppo I della Primera Federación. Dopo un inizio deludente (quattro sconfitte), la squadra ha risalito la classifica e, al termine della prima metà della stagione, è in zona playoff.

“Con l’ex difensore – continua El Paìs – il Real Madrid punta ancora una volta sui giovani per colmare il vuoto in prima squadra. È così che Santiago Solari è arrivato nel novembre 2018 per sostituire Julen Lopetegui, e Zinedine Zidane nel gennaio 2016 per succedere a Rafa Benítez. L’ascesa dell’ex terzino destro, il cui nome è sempre stato promosso dall’interno del club, è stata fulminea, favorita in ultima analisi dal fallimento del progetto di Xabi Alonso. I due, almeno per quanto si sa fino a poco tempo fa, hanno condiviso una lunga amicizia che risale ai tempi del Liverpool, del Real Madrid e della nazionale spagnola. Entrambi hanno occupato le due panchine principali del Real Madrid in estate, e ora uno sostituisce l’altro”.

Come scrive El Mundo, Arbeloa è altrettanto “giochista” però: “E’ arrivato al Castilla per implementare uno stile di gioco accattivante che privilegiava il possesso palla, il gioco accattivante e il pressing dopo aver perso palla: tre pilastri essenziali per lui. Finora, anche la prestazione della squadra riserve del Real Madrid non è stata ottimale, con 10 vittorie, un pareggio e otto sconfitte in 19 partite di campionato, che li hanno portati al quarto posto in classifica. Tuttavia, due dettagli riguardanti il ​​nuovo allenatore non sono passati inosservati: il suo rapporto con il presidente è molto fluido e la sua agenzia, Best of You, ha accesso diretto alla dirigenza del club”.

El Mundo scrive anche dell’Arbeloa fedele di Mourinho “l’era delle fazioni nello spogliatoio del Real Madrid. Xabi Alonso e Arbeloa divennero fedeli sostenitori di Mourinho. Il tecnico ricompensò la loro fiducia con minuti di gioco. Solo Cristiano Ronaldo giocò più di loro nella stagione 2012/13. Così, entrambi impararono anche le tattiche di spogliatoio del tecnico portoghese, sebbene Xabi Alonso lasciò in seguito il Real Madrid per imparare da Guardiola al Bayern Monaco nel 2015.