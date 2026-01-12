Il Real Madrid ha esonerato Xabi Alonso: a Madrid devi vincere, il (presunto) bel gioco se lo fanno fritto

Il Real Madrid ha esonerato Xabi Alonso. È durato sette mesi il new deal madridista. All’indomani della sconfitta in Supercoppa col Barcellona per 3-2, Florentino ha cacciato l’allenatore ex Bayer Leverkusen che era arrivato al Bernabeu per diffondere il verbo giochista.

Scrive Diario As:

Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. È ufficiale. Così finisce una storia che è iniziata con una narrazione melodica ma si è conclusa con un incubo. È stata un’agonia, quasi per tutte le parti. Un’insostenibile agonia. Al suo posto Arbeloa (qui lo avevamo anticipato).

Comunicato del Real Madrid

“Il Real Madrid C. F. annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre termine al mandato di allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il Madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato i valori del nostro club in ogni momento. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il duro lavoro e la dedizione per tutto questo tempo, e augura loro buona fortuna in questa nuova fase della loro vita.”