Raspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo»

CorSport: l'attaccante non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, intanto è partito per l'Arabia per la Supercoppa spagnola. La Roma ha già un accordo con l'Atletico.

Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma (con cui l’Atletico ha già un accordo) e un possibile ritorno a Napoli. Intanto, l’attaccante è partito per l’Arabia con l’Atletico Madrid per giocare la Supercoppa (domani semifinale contro il Real).

In stand-by il futuro di Raspadori

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Jack non ha rispettato l’ultimatum che il club giallorosso aveva fissato a lunedì 5 gennaio, ha chiesto ulteriore tempo ed è partito per la Supercoppa spagnola in Arabia. La punta che sarebbe dovuta arrivare nelle prime ore di gennaio adesso rischia, nella migliore delle ipotesi, di fare capolino a Trigoria a metà mese. E i segnali lasciano presagire che il finale di questa vicenda è ancora tutto da scrivere. Di sicuro la Roma ha un accordo blindato con l’Atletico: 2,5 milioni per il prestito, altri 19 per il riscatto a giugno. Al calciatore i giallorossi avrebbero promesso un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione.

Raspadori, però, non è ancora convinto. Manna, il ds del Napoli, ha già bussato alla porta: «se vuoi davvero andar via da Madrid, noi ci siamo», il senso del suo discorso. Insomma, la Roma è lì che aspetta una risposta mentre il ragazzo flirta col suo passato (gli azzurri) e il suo presente (i colchoneros).