Raspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo»

CorSport: l'attaccante non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, intanto è partito per l'Arabia per la Supercoppa spagnola. La Roma ha già un accordo con l'Atletico.

Atletico Madrid's Italian forward #22 Giacomo Raspadori celebrates scoring their first goal during the UEFA Champions League, league Phase - matchday 2 football match between Club Atletico de Madrid and Eintracht Frankfurt at the Metropolitano stadium in Madrid on September 30, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma (con cui l’Atletico ha già un accordo) e un possibile ritorno a Napoli. Intanto, l’attaccante è partito per l’Arabia con l’Atletico Madrid per giocare la Supercoppa (domani semifinale contro il Real).

In stand-by il futuro di Raspadori

Come riportato dal Corriere dello Sport:

Jack non ha rispettato l’ultimatum che il club giallorosso aveva fissato a lunedì 5 gennaio, ha chiesto ulteriore tempo ed è partito per la Supercoppa spagnola in Arabia. La punta che sarebbe dovuta arrivare nelle prime ore di gennaio adesso rischia, nella migliore delle ipotesi, di fare capolino a Trigoria a metà mese. E i segnali lasciano presagire che il finale di questa vicenda è ancora tutto da scrivere. Di sicuro la Roma ha un accordo blindato con l’Atletico: 2,5 milioni per il prestito, altri 19 per il riscatto a giugno. Al calciatore i giallorossi avrebbero promesso un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione.

Raspadori, però, non è ancora convinto. Manna, il ds del Napoli, ha già bussato alla porta: «se vuoi davvero andar via da Madrid, noi ci siamo», il senso del suo discorso. Insomma, la Roma è lì che aspetta una risposta mentre il ragazzo flirta col suo passato (gli azzurri) e il suo presente (i colchoneros).

