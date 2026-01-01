Raspadori l’attaccante con la valigia. C’è l’accordo tra l’Atletico Madrid e la Roma, manca quello sullo stipendio

Matteo Moretto aggiorna su Raspa e anche sul fronte Lazio col Tati Castellanos che è sempre più vicino al West Ham: la Lazio lo venderebbe per 30 milioni

Raspadori l’attaccante con la valigia. C’è l’accordo tra l’Atletico Madrid e la Roma: prestito oneroso

Giacomo Raspadori l’attaccante con la valigia. È vicino alla sua terza squadra in meno di un anno. A maggio era a Napoli, in estate è andato all’Atletico di Simeone e ora ha già rotto con i colchoneros dove gioca poco (come giocava poco a Napoli) ed è desideroso di una nuova avventura. Alle porte c’è la Roma di Gasperini che lo aspetta a braccia aperte, sempre che il calciatore raggiunga l’accordo con il club sullo stipendio.

Matteo Moretto aggiorna sulla trattativa che dovrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso senza obbligo di acquisto. Un’opzione che la Roma può decidere se esercitare o meno.

Scrive Moretto che nelle prossime ore la Roma tratterà con Raspadori l’ingaggio.

Se dovesse chiudersi la trattativa, Raspadori andrebbe a rafforzare l’attacco della Roma che è il vero tallone d’Achille della squadra allenata da Gasperini. Il Gasp vorrebbe lui e Zirkzee. Fin qui, si è arrangiato con Dovbyk (spesso infortunato), Ferguson (ripetutamente beccato dal tecnico ex Atalanta), Soulé (che ha fatto bene) e Dybala che in questa stagione non ha mai reso all’altezza della sua fama.

Sul fronte romano, ma laziale, è alle porte un altro avvicendamento.

Il Tati Castellanos è vicino al West Ham, così dice Moretto che dice:

“Pronto un contratto di 4 anni. L’attaccante ha già accettato la destinazione. Operazione da circa 30 milioni di euro. Trattativa ben avviata tra le parti, si può definire presto. Nelle ultimissime ore ci sono stati nuovi contatti e ulteriori passi in avanti”.