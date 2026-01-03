Home » Il Campo » Calciomercato

Raspadori, l’Atletico Madrid non ha fretta di cederlo

Gli spagnoli di Marca sostengono che al momento l'Atletico non sta pensando a una sua cessione e che le informazioni che arrivano da Roma non sono del tutto veritiere.

Dalla Spagna, non danno Giacomo Raspadori in uscita dall’Atletico Madrid, almeno nei prossimi giorni. Il giocatore era stato accostato a diversi club italiani, tra cui anche un possibile ritorno al Napoli, con la Roma però in pole.

Raspadori tra Atletico Madrid e Roma

Come riportato da Marca:

«È lontano dall’essere venduto», parlando del futuro di Raspadori. L’attaccante, che è all’Atletico solo da pochi mesi, potrebbe partire per la Roma nei prossimi giorni. O no, perché secondo le nostre informazioni non c’è fretta o necessità di chiudere un accordo che in ogni caso non è imminente. Le notizie che arrivano da Roma non sono conformi alla realtà. Intanto, lui continua ad allenarsi e si recherà domani a San Sebastian salvo un colpo di scena inaspettato.

