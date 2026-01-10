Il mercato dell’Atletico Madrid ruota attorno a Raspadori, non vogliono farsi scappare i 22 milioni della Roma

L’Atletico Madrid vuole capire le reali intenzioni di Giacomo Raspadori, che non ha ancora deciso se accettare le avances della Roma. Anche perché i Colchoneros dovranno poi trovare un sostituto.

L’Atletico Madrid aspetta la decisione di Raspadori

Come riportato da Marca:

Giacomo Raspadori è a un bivio, ma è costretto a decidersi nelle prossime ore: accettare la chiamata della Roma o rimanere all’Atletico, dove sono in attesa di una decisione che condiziona il loro mercato, perché se l’italiano dovesse rimanere, dovrebbero cedere uno tra Almada e Gallagher. Raspadori non è convinto di andarsene dall’Atletico. Come se non bastasse, la Roma non ha smesso di cercare un accordo sia con il club, sia col giocatore. Ecco perché il suo agente si è recato a Madrid per aiutarlo a prendere una decisione. Da un lato, il giocatore all’Atletico viene considerato utile e senza la volontà di cederlo a tutti i costi, ma dall’altro guadagnare 22 milioni sarebbe un grande affare e aprirebbe porte al mercato.