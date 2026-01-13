Raspadori all’Atalanta, i romanisti non la prendono benissimo: “Ti aspettiamo all’Olimpico”

La notizia di Raspadori all’Atalanta a titolo definitivo non ha lasciato indifferente il tifo romanista. La società capitolina ha aspettato l’ex Napoli per circa due settimane e, in una notte, si è vista soffiare il colpo dalla Dea, che ha messo sul tavolo circa 25 milioni di euro. Ovviamente, la reazione dei romanisti non si è fatta attendere, e i commenti sotto il suo ultimo post Instagram sono alquanto esplicativi.

Raspadori all’Atalanta: la reazione dei romanisti

Sul suo ultimo post Instagram, i commenti dei supporters giallorossi sono piuttosto variegati. Si va dal sempreverde “buffone”, al “ti auguro zero successi”, al “poraccio”, fino al “a Roma ti aspettava un amore unico”. Sigh!

Per finire, i soliti “ti aspettiamo all’Olimpico” e un perentorio “Pippa”. Altri travalicano di molto i confini della decenza umana, e ve li risparmiamo.

Per i più curiosi:

Chissà Gasperini cosa ne pensa: attendiamo con trepidazione la sua prossima conferenza stampa.