Quel cesto di basket per migliorare il lancio di palla di Alcaraz: chi è Samu Lopez il coach che crea il caos creativo

Samuel Lopez, storico braccio destro di Juan Carlos Ferrero e mentore di giocatori come Almagro e Carreño Busta, è diventato l’allenatore principale di Carlos Alcaraz. Ne parla l’Equipe.

Samuel Lopez: chi è il nuovo allenatore di Alcaraz

Ha allenato Nicolás Almagro e poi ha condotto Pablo Carreno Busta fino alla top 10 mondiale, con due semifinali Slam e una medaglia di bronzo olimpica. Ma Samuel Lopez voleva di più. Quando è passato il treno di Carlos Alcaraz, non si è sentito di perderlo. È sempre stato a suo agio nell’ombra, ma adesso è finita. Dopo un anno in tandem con il suo amico Juan Carlos Ferrero, l’uomo di 55 anni è stato promosso, a dicembre, allenatore principale del numero uno del mondo. Ha scalzato il suo stesso mentore.

Le parole di Santiago Ventura, ex tennista spagnolo

«È molto comunicativo, cerca sempre di spiegarti come vuole lavorare, ti fa partecipare alle decisioni. Non è un allenatore autoritario che impone la sua strada. Al contrario, ama ascoltare. Sa perfettamente quali parole usare in ogni momento. Quando stavo male, mi dava tanto supporto e affetto, e quando dovevo essere spinto, mi metteva di fronte alle mie responsabilità.»

Parole di Santiago Ventura, ex tennista spagnolo, in passato allenato da Lopez.

«Gradualmente, ti concede più libertà. Si passa dall’ordine a un leggero disordine, un disordine positivo», dice Garcia-Lopez, allenatore del lituano Vilius Gaubas, 129esimo Atp. Una sorta di schumpeteriano caos creativo.

Il metodo Lopez

López si distingue però da Ferrero per un approccio meno rigido. Ferrero è più serio, anche più timido. «Juan Carlos ha forse integrato di più i concetti ereditati dal suo stesso allenatore, che era molto metodico», tenta di spiegare García-López (ex tennista spagnolo, allenato da Samuel). «Samuel si inserisce in questa linea, aggiungendo a quell’ordine gioia e un po’ più di libertà».

Lopez, appassionato di pittura, ama innovare in allenamento. Dopo aver usato gabbie da calcio per certi esercizi, lo si è visto lavorare sul servizio di Alcaraz con un piccolo canestro da basket, per migliorare il lancio della palla. È all’origine dei recenti cambiamenti tecnici del Murciano, un giocatore di cui è diventato un portafortuna.