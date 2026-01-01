Alcaraz si dimentica di Ferrero. Negli scatti del “Mio vero 2025” l’ex coach non c’è

"Il mio vero 2025", ha scritto Alcaraz accanto alla serie di istantanee e scorrendo le istantanee Ferrero non compare nemmeno una volta (Diario As)

Carlos Alcaraz non dimenticherà mai la stagione 2025, una delle migliori della sua pur breve e brillante carriera. Due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), numero uno Atp a fine anno. Un’annata che ha consacrato definitivamente il talento di Murcia, ma che ha fatto rumore anche lontano dai campi da tennis. Ne parla As

L’atleta spagnolo ha infatti chiuso il 2025 con una brusca e inaspettata rottura con il suo allenatore. Il più grande sostenitore fin dai suoi esordi nello sport, Juan Carlos Ferrero. Una separazione che ha scosso il mondo del tennis e ha fatto notizia in tutto il mondo, innescando una lunga scia di commenti, analisi e prese di posizione, comprese uno scambio di dichiarazioni tra lo stesso Ferrero e persone vicine ad Alcaraz.

L’uomo di Murcia, al di là del post sui social che ha annunciato la notizia, è rimasto in silenzio fino ad ora, scegliendo di non alimentare ulteriormente il dibattito. Ma, come spesso accade, a parlare sono state le immagini. Anche se si dice che un’immagine vale più di mille parole… Nel suo caso, immagini al plurale, quelle condivise nell’ultimo post su Instagram, una sorta di album dei momenti più significativi vissuti nel 2025, tra tornei, eventi ufficiali e momenti privati, sempre circondato da familiari e amici.

“Il mio vero 2025”, ha scritto Alcaraz accanto alla serie di istantanee, ed è proprio scorrendo quelle fotografie che emerge un dettaglio impossibile da ignorare. A prescindere dall’azienda o dalla sede, Ferrero non compare in nessuna di esse. Nessuno scatto insieme, nessuna celebrazione condivisa, nessuna immagine che richiami il rapporto che per anni ha legato il campione spagnolo al suo storico allenatore.

Nel tennis moderno, dove tutto è comunicazione, anche ciò che non viene mostrato assume un significato preciso. E nel racconto visivo del “vero 2025” di Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, semplicemente, non c’è.