Presto, un esorcista per Meret: per lui distorsione alla spalla sinistra

Si fa male un'altra volta, dopo l'infortunio al piede. Si fece male anche nel primo ritiro di Dimaro. Ma si è sempre rialzato, lo farà anche stavolta

Il comunicato del Napoli recita: trauma distorsivo alla spalla sinistra di Alex Meret. Se l’è procurato nel corso dell’allenamento. Non c’è pace per il portiere friulano che era appena rientrato da un infortunio al piede che lo ha tenuto fuori da ottobre a una settimana fa. E adesso un nuovo stop. Lui che si fece male nel primo ritiro di Dimaro, c’era ancora Ancelotti che lo volle a Napoli (per Carletto i portieri devono saper parare, strano): subì una frattura del terzo medio dell’ulna sinistra in uno scontro di gioco col giovane Mezzoni. Era l’estate del 2018. La malasorte non ha abbandonato il portiere che però ha sempre saputo affrontare ogni avversità, compresa la concorrenza degli altri portieri del Napoli (da Ospina a Milinkovic Savic). È lui il portiere dei due scudetti anche se – non se ne capisce il motivo – una discreta fetta della tifoseria non lo ama, mormora, borbotta. Purtroppo le narrazioni contano più della realtà dei fatti.

Noi possiamo solo augurargli buona e felice guarigione. E sperare che torni presto perché la porta del Napoli ha bisogno di lui.