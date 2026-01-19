Politano fuori un mese, Rrahmani dieci giorni. Neres prova a farcela per la Juventus (Repubblica)

Da Politano a Rrahmani a Neres, il bollettino medico del Napoli non si ferma mai. È sempre in attività e aggiunge quasi quotidianamente nuovi calciatori alla lista. Ora è il turno di Politano e Rrahmani senza dimenticare Neres che sembrava guarito e invece no. E adesso forse, sottolineiamo forse, recupererà per la partita di domenica prossima contro la Juventus di Spalletti.

Scrive Repubblica Napoli cin Marco Azzi:

Contro il Sassuolo si sono fermati pure Elmas, Rrahmani, Politano. Il primo sta smaltendo la febbre e può farcela, L’esito degli esami a medici a cui si sono sottoposti gli altri due sarà invece reso noto solo stamattina: pessimismo per l’attaccante (out un mesetto), meno per il difensore (solo un affaticamento). In infermeria ci sono già da mesi Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret. È un caso a parte Neres: sempre a un passo dal recupero dopo l’infortunio del 4 gennaio con la Lazio, ma alle prese con un dolore alla caviglia che non vuole viceversa lasciarlo. Continuerà la rieducazione, puntando alla Juve. Infine non possono essere arruolati per le sfide europee Marianucci e Mazzocchi, fuori lista Uefa.

Si spiega così il nervosismo di Antonio Conte, costretto a gestire un’emergenza senza fine e sempre più logorante, visto che è inizia-ta a metà agosto con il grave problema muscolare di Big Rom.

