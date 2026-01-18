Per il New York Times Politano è l’attaccante che sbaglia più tiri in porta in Europa (il meno affidabile in zona gol)

Matteo Politano “non è un realizzatore affidabile”. Parola del New York Times (The Athletic) che ha messo in fila i primi dieci giocatori delle principali leghe europee per numero di tiri sbagliati. In testa alla classifica c’è Politano con 31 tiri, seguito dal comasco Jesus Rodriguez con 29. Terzo Rocco Reitz, Borussia Mönchengladbach con 27 conclusioni. I giocatori sono ordinati in base al numero di tiri effettuati — e, a parità di tiri, secondo il totale più alto di Xg (expected goals). Vale la pena citare Alexis Claude-Maurice dell’Augsburg. Era destinato a comparire in questa lista fino a giovedì, quando ha scagliato una bordata dai 30 metri, finita sotto la traversa, nel pareggio per 1-1 contro l’Union Berlin. È stato il suo primo gol stagionale, al 27° tiro tentato.

La classifica vede alle spalle di Politano e Rodriguez, Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) e Federico Valverde, Real Madrid, 27 tiri. Alexis Mac Allister, Liverpool, 26 tiri, Florian Lejeune, Rayo Vallecano, 25 tiri, Arijon Ibrahimovic, Heidenheim, e Mathias Pereira Lage, St Pauli, 24 tiri, Andrej Ilic, Union Berlin, Abde Rebbach, Alaves, 23 tiri

Il giudizio su Matteo Politano

Matteo Politano ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni con il Napoli. Sappiamo bene che tipo di giocatore è: riceve palla a destra, rientra sul sinistro e prova a far girare il pallone sul palo lontano. In questa stagione ha colpito due volte il palo, contro Torino e Sassuolo. Ha anche tentato un numero straordinario di tiri al volo, spesso dopo che i calci d’angolo venivano respinti al limite dell’area. E ha pure fallito un paio di occasioni clamorose, come contro il Genoa… e, anche se questi dati non tengono conto della Supercoppa Italiana, probabilmente va ricordato pure l’errore a porta vuota nella finale contro il Bologna, seppur arrivato su un cross teso che aveva sfiorato due giocatori prima di raggiungerlo.

In verità, per un attaccante schierato con continuità largo in un 4-3-3 e chiamato a rientrare per concludere, Politano non è mai stato particolarmente prolifico. Il suo miglior bottino in Serie A è di 10 gol, nella stagione 2017-18 con il Sassuolo. Lo scorso anno ha segnato appena tre reti in 37 partite con la squadra campione d’Italia. Va detto, a sua discolpa, che a settembre ha trovato il gol nella vittoria dell’Italia per 5-4 contro Israele, ma non è un realizzatore affidabile.

Il giudizio su Jesus Rodriguez

Jesus Rodriguez ha fatto il suo debutto in nazionale lo scorso anno, subentrando a Lamine Yamal nella vittoria per 3-0 contro la Bulgaria: Rodríguez è un giocatore estremamente entusiasmante, a cui piace aggiungere un paio di doppi passi e un improvviso cambio di direzione prima di andare al tiro — di solito con il destro dopo essersi accentrato, anche se anche il sinistro è piuttosto potente.

Tuttavia, a 20 anni, è ancora un po’ grezzo nella conclusione: spesso leggermente sbilanciato e impreciso. Va anche riconosciuto che questo errore a Torino è stato clamoroso Se può essere una magra consolazione, il dato di xG di Rodríguez, pari a 2,1, non è in realtà il più alto tra i compagni di squadra ancora a secco di gol. Il suo connazionale, capitano della Spagna campione d’Europa 2024 Álvaro Morata, ha infatti accumulato 3,5 xG di tiri in questa stagione senza riuscire a segnare.