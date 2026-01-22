Perché Lucca piace tanto al Nottingham Forest? Athletic: “È simile a Wood e può segnare tanti gol di testa”

Il loro attaccante titolare è ancora ai box per un infortunio al ginocchio. E uno dei problemi del Forest è che hanno effettuato da inizio stagione 532 cross, segnando solo 5 gol.

Lorenzo Lucca andrà in prestito con diritto di riscatto (circa 40 milioni di euro) al Nottingham Forest. Il suo arrivo in Inghilterra è previsto per questa sera.

Lucca al Nottingham Forest, cosa si aspetta il club inglese da lui

Athletic ha spiegato perché al Forest serve un attaccante come lui:

Il Nottingham Forest ha lasciato partire Arnaud Kalimuendo dopo cinque mesi dal suo acquisto, in direzione Francoforte in prestito. Ma se il tecnico Sean Dyche aveva qualche dubbio sul fatto che Kalimuendo fosse la soluzione giusta per il suo reparto offensivo, è difficile pensare che gli stessi dubbi possano valere per Lucca. Con Chris Wood ancora alle prese con un infortunio al ginocchio, al Forest è mancato un bomber di razza. Nonostante gli sforzi di Igor Jesus, solo il Wolverhampton ha segnato meno gol del Forest, che ha fatto gol solo in quattro delle ultime sei partite di Premier.

Con Lucca, non stanno ingaggiando un giocatore con un record di gol in questa stagione, ha segnato solo una volta in 16 presenze in Serie A con il Napoli. Ma è stato più prolifico la scorsa stagione, quando ha segnato 14 gol in 36 partite con l’Udinese. E, soprattutto, è un giocatore con una stazza fisica simile a Wood, che ha contribuito al settimo posto raggiunto la scorsa stagione. Lucca, alto 2 metri, come prevedibile, rende al meglio quando riesce ad arrivare sui cross messi in area di rigore. E uno dei problemi del Forest nelle ultime settimane è stato che hanno effettuato tanti cross in area (532 dall’inizio della stagione), senza che nessuno potesse arrivare sul pallone (5 reti). Il club spera che l’attaccante italiano sia qualcuno che possa aiutare a cambiare questa statistica.