Lucca se ne va in prestito al Nottingham Forest, in programma le visite mediche (Fabrizio Romano)
Prestito senza obbligo di riscatto che è comunque fissato a 40 milioni di euro. L’attaccante giocherà in Premier League
La telenovela Lucca volge al desio. L’attaccante ex Udinese ha accettato la corte del Nottingham Forest e presto sarà li’ per le visite mediche. Va a giocare in Premier League. La notizia è di Fabrizio Romano che annuncia l’accordo con l’agente del giocatore Beppe Riso. Lucca andrà in prestito senza obbligo di riscatto che è comunque fissato a 40 milioni di euro.