Lucca se ne va in prestito al Nottingham Forest, in programma le visite mediche (Fabrizio Romano)

Prestito senza obbligo di riscatto che è comunque fissato a 40 milioni di euro. L’attaccante giocherà in Premier League

Lang e Lucca

Napoli's Italian forward #27 Lorenzo Lucca (L) argues with Referee Daniel Siebert (R) after receiving a red card during the UEFA Champions League, league phase football match between PSV Eindhoven and Napoli at the Philips Stadium, in Eindhoven, on October 21, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

La telenovela Lucca volge al desio. L’attaccante ex Udinese ha accettato la corte del Nottingham Forest e presto sarà li’ per le visite mediche. Va a giocare in Premier League. La notizia è di Fabrizio Romano che annuncia l’accordo con l’agente del giocatore Beppe Riso. Lucca andrà in prestito senza obbligo di riscatto che è comunque fissato a 40 milioni di euro.

