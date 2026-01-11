Per Repubblica, Conte dà fiducia a Buongiorno. porta in panchina Beukema

Buongiorno è bocciato o no? Lo sapremo stasera, un’ora prima di Inter-Napoli, quando saranno ufficiali le formazioni e quindi anche quella di Antonio Conte. Per la Gazzetta a giocare sarà l’olandese Beukema appena rientrato da un infortunio, il che vorrebbe dire la retrocessione di Buongiorno a ultimo dei quattro difensori centrali (quarto su cinque se consideriamo Marianucci). Buongiorno è un calciatore che sta vivendo un periodo molto difficile, ha perso il posto da titolare in favore di Juan Jesus e appare confuso, lontano parente del difensore determinato e affamato che, sia pure tra tanti infortuni, i tifosi del Napoli lo scorso anno hanno imparato ad apprezzare e stimare.

Scrive così Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Ha smaltito il problema al piede Sam Beukema: l’olandese comincerà in panchina. Conte conferma Buongiorno, tra i più incerti mercoledì contro il Verona. L’ex capitano del Toro resta un patrimonio del Napoli e del calcio italiano, quindi l’obiettivo è ritrovarlo ai suoi livelli. Agirà a sinistra. Rrahmani traslocherà sul centro-destra con Juan Jesus punto di riferimento davanti a Milinkovic-Savic, confermato tra i pali. È questo il piano di Conte per provare a mettere in difficoltà l’Inter pure senza Neres che proverà ad esserci nel recupero di mercoledì al Maradona contro il Parma. Ma la priorità si chiama Inter. Il Napoli ovviamente non cerca alibi. Servirà una prestazione perfetta: grande attenzione in fase difensiva e massima precisione nello sfruttare gli spazi che l’Inter inevitabilmente concederà.