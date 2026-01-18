Per Politano infortunio più serio, Rrahmani non ce la farà per la Juventus (Ugolini)

L'inviato durante il tg di Sky: «Neres dovrebbe rientrare, oggi si è allenato nonostante senta ancora dolore. In difesa entrerà Buongiorno, non vi sono problemi numericamente»

Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono infortunati nella gara contro il Sassuolo. Entrambi al flessore. Se mentre per quanto riguarda Rrahmani la situazione sembra gestibile (ma il giocatore salterà almeno il Copenaghen e la Juventus), per Politano l’infortunio sembra più serio. Oggi ci sarebbero stati i primi esami strumentali che verranno poi ripetuti domani, quando verranno anche rese note le eventuali diagnosi e lesioni muscolari annesse. Ne ha parlato Massimo Ugolini, inviato di Sky sport a Castel Volturno. Di seguito quanto dichiarato

Politano, situazione più seria. Rrahmani non ce la fa per la Juve (Ugolini)

«La situazione più seria sembra quella di Politano, domani capiremo se Rrahmani può nutrire qualche piccolissima speranza di esserci domenica contro la Juventus. Per quello che si è capito finora sembra impossibile. Aspettiamo il comunicato ufficiale del club per capire i tempi di recupero. Sono due assenze pesanti per il valore dei giocatori, non ci sono problemi dal punto di vista numerico in difesa, esce Rrahmani, c’è Buongiorno che ieri è partito dalla panchina. Neres dovrebbe rientrare. Sente ancora dolore alla caviglia, ma oggi si è allenato. Dovrebbe tornare a disposizione per Copenaghen. Aspettiamo le prossime 48 ore per capire soprattutto le scelte che farà in vista di questa sfida decisiva per la Champions Antonio Conte.»