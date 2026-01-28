Conte non può cambiare formazione, conferma chi ha perso contro la Juve: la sola novità è Olivera
Il Corsport: Olivera a sinistra, Spinazzola a destra. Gutierrez a piede invertito non ha convinto. In avanti ancora Elmas, Vergara e Hojlund
Squadra che perde non si cambia. Non può fare altrimenti Antonio Conte, non può che confermare la squadra che ha perso 3-0 in casa della Juventus (qui le parole di Conte: «Con la Juventus risultato molto bugiardo. Non siamo stati dominati per niente, non c’è una squadra che ci ha dominato quest’anno»). L’unica novità è sugli esterni, Olivera a sinistra e Spinazzola a destra. Quindi Gutierrez in panchina, come Beukema. Tutta bocciata la campagna acquisti del Napoli.
Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
Per quel che riguarda la formazione pronta a sfidare il Chelsea dal primo minuto, dicevamo, sarà soltanto uno il volto nuovo rispetto a quella che domenica ha cominciato la partita con la Juventus allo Stadium: Olivera. Mathi andrà a sinistra e Spinazzola traslocherà a destra, fascia senza un padrone da quando Politano s’è fermato nel bel mezzo del guado Sassuolo: Conte ha schierato due volte Gutierrez a piede invertito, ma la soluzione non ha convinto, e così Spina si adatterà. E ancora: Meret in porta e confermati anche il tris centrale Di Lorenzo-Juan Jesus-Buongiorno, i mediani Lobotka e McTominay, e i trequartisti Elmas-Vergara alle spalle di Hojlund.