Conte non può cambiare formazione, conferma chi ha perso contro la Juve: la sola novità è Olivera

Squadra che perde non si cambia. Non può fare altrimenti Antonio Conte, non può che confermare la squadra che ha perso 3-0 in casa della Juventus (qui le parole di Conte: «Con la Juventus risultato molto bugiardo. Non siamo stati dominati per niente, non c’è una squadra che ci ha dominato quest’anno»). L’unica novità è sugli esterni, Olivera a sinistra e Spinazzola a destra. Quindi Gutierrez in panchina, come Beukema. Tutta bocciata la campagna acquisti del Napoli.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Per quel che riguarda la for­ma­zione pronta a sfi­dare il Chel­sea dal primo minuto, dice­vamo, sarà sol­tanto uno il volto nuovo rispetto a quella che dome­nica ha comin­ciato la par­tita con la Juven­tus allo Sta­dium: Oli­vera. Mathi andrà a sini­stra e Spi­naz­zola tra­slo­cherà a destra, fascia senza un padrone da quando Poli­tano s’è fer­mato nel bel mezzo del guado Sas­suolo: Conte ha schie­rato due volte Gutier­rez a piede inver­tito, ma la solu­zione non ha con­vinto, e così Spina si adat­terà. E ancora: Meret in porta e con­fer­mati anche il tris cen­trale Di Lorenzo-Juan Jesus-Buon­giorno, i mediani Lobo­tka e McTo­mi­nay, e i tre­quar­ti­sti Elmas-Ver­gara alle spalle di Hoj­lund.