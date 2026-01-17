Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioni

Il Napoli ha mostrato interesse per Youssef En Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce che domani disputerà la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal.

L’offerta del Napoli per En Nesyri

Il giornalista turco di Trt Spor Doruk Tecimer scrive su X:

Il Fenerbahçe sta valutando favorevolmente l’offerta del Napoli per Youssef En-Nesyri, che include un prestito di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto di 20 milioni di euro. Le trattative hanno preso slancio.

Intanto, per gli azzurri dovrà uscire uno tra Lorenzo Lucca e Noa Lang; entrambi sono richiesti in Turchia, ma non solo. In particolare, sull’olandese ci sono alcuni club di Premier e, nelle ultime ore, la Roma. I due non sono riusciti ad incidere quanto avrebbe voluto Antonio Conte nei primi sei mesi a Napoli e sono finiti ai margini della squadra.