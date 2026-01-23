Pavard sembra infelice al Marsiglia, non riesce a rendere con gli schemi ibridi di De Zerbi

L'Equipe: sta alternando due posizioni in campo: braccetto destro di una difesa a tre ed esterno destro; fa addirittura l'ala in determinate situazioni. Rischia di perdere la Nazionale e il Mondiale.

Cosa sta succedendo a Benjamin Pavard? Il difensore ex Inter è arrivato a Marsiglia la scorsa estate (in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni) e i primi mesi sembrava aver convinto il club dell’investimento; in questi ultimi match, però, soprattutto quello col Liverpool in Champions, è apparso molto in difficoltà.

Le difficoltà di Pavard col Marsiglia

L’Equipe scrive:

Benjamin Pavard probabilmente non ha bisogno di leggere i quotidiani, ascoltare i dibattiti radiofonici o persino scorrere sui social network per analizzare la sua partita contro il Liverpool di mercoledì. La lettura tattica del match data da De Zerbi non risparmia il difensore, che sta alternando due posizioni in campo: braccetto destro di una difesa a tre in fase difensiva ed esterno quando la sua squadra è in possesso. Risulta addirittura un’ala in determinate situazioni. La prestazione col Liverpool si inserisce in un periodo chiaramente complicato per l’ex Bayern Monaco; in un gioco esposto alla filosofia di De Zerbi, addirittura a volte è finito in panchina.

Nonostante la sequenza di numerose partite e la stanchezza, è stato titolare quasi sempre. Ma il suo palpabile nervosismo in campo solleva interrogativi per un giocatore che non ha mai restituito questa immagine. Non sembra più essere nemmeno tanto felice, lui che ha più volte ripetuto di voler brillare in Francia, nel suo Paese, dopo aver trascorso gran parte della sua carriera all’estero. Non ha guadagnato punti nemmeno con la Nazionale francese: mercoledì c’era allo stadio un assistente di Deschamps, Guy Stéphan, a supervisionare la partita. Non gioca con la Francia dal match contro l’Italia del 17 novembre 2024.