I tifosi del Marsiglia arrabbiati con De Zerbi per la sconfitta col Liverpool, anche i giocatori potrebbero opporsi alle sue tattiche

Il Marsiglia ha perso 3-0 con il Liverpool in Champions e ora si giocherà la qualificazione ai play-off mercoledì prossimo.

La sconfitta del Marsiglia col Liverpool

Rmc Sport scrive:

Mentre i tifosi marsigliesi uscivano dal Velodromo infastiditi dalla mancanza di audacia del Marsiglia e puntavano il dito sulle tattiche di Roberto De Zerbi, il tecnico italiano non sminuiva le sue parole nei confronti dei suoi giocatori: troppo volubili e non abbastanza maturi tatticamente. Alcuni tifosi avevano pagato a caro prezzo i loro biglietti e sognavano un emozionante match contro il Liverpool. La frustrazione è stata quindi maggiore dopo la pesante sconfitta contro gli inglesi, con la sensazione che il Marsiglia non avesse mai saputo essere all’altezza della partita. Questa non è una novità: i tifosi del Marsiglia a volte restano insoddisfatti per il gioco proposto da Roberto De Zerbi. Dopo la partita, ci sono state molte domande. Amir Murillo e Benjamin Pavard hanno il livello e la qualità per avanzare nell’area avversaria? Perché il Marsiglia ha favorito le ripartenze del Liverpool?

De Zerbi, dopo la partita, avrebbe voluto che i suoi giocatori si assumessero le loro responsabilità: «Abbiamo giocato male. Abbiamo preso il primo gol in maniera stupida, il Liverpool ha giocato su Pavard. Non abbiamo capito le loro intenzioni», ha ammesso il tecnico. Tuttavia, De Zerbi ricorderà che nulla è perduto nonostante questa battuta d’arresto a casa. Il Marsiglia si giocherà la qualificazione per i play-off a Brugge il prossimo mercoledì. Queste incomprensioni tattiche possono lasciare tracce nei rapporti tra i giocatori e il loro allenatore? Il tecnico ha chiarito che vorrebbe lanciare al più presto i nuovi acquisti e si confronterà anche con il difensore Aguerd, di ritorno dalla Coppa d’Africa. Un modo per smuovere le carte e creare una specie di elettroshock nel gruppo dei giocatori, prima di una sequenza tosta di partite: Lens, Bruges, Paris Fc, Rennes e Psg.