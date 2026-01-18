Paolo Sorrentino: «Maradona lo incontrai a Madrid, non gli interessava molto quello che dicevo»

Paolo Sorrentino intervistato da L’Equipe su Maradona e sul suo rapporto con il calcio.

“Maradona non è morto, è solo partito per giocare altrove”. Ecco come Paolo Sorrentino ha reagito, nel novembre 2020, alla morte di Diego Maradona, all’agenzia di stampa italiana Ansa. Comincia così l’intervista de L’Equipe a Paolo Sorrentino.

Nel suo ultimo film “La grazia” (nelle sale, sta andando bene: ieri secondo incasso di giornata dietro Zalone)

nessun riferimento a Maradona sullo schermo, tranne per la casa di produzione che ha chiamato “Numero 10”. Ma nel suo cuore, l’argentino è più presente che mai, come ha detto a L’Equipe a Parigi.

Non sei stato rattristato dal post-carriera di Maradona? Quando era obeso, impantanato nella droga, problemi familiari…

«Non so più chi ha detto una frase molto bella su di lui: “Non importa quello che Maradona ha fatto della sua vita. Ciò che conta è quello che ha fatto alle nostre”. Queste cifre eccessive sono affascinanti per questo. Era eccessivo sul campo, il suo talento superava di gran lunga quello degli altri, ma era eccessivo anche nella sua vita privata. Faceva parte del suo carattere».

Nel 2015, hai reso il Maradona malato e obeso un personaggio di Youth. All’inizio sembra patetico, ma abbaglia tutti, specialmente palleggiando con una palla da tennis.

«Giocare a calcio è la cosa più bella della vita. Quando ero giovane, ero ossessionato da questo sport, ma non avevo talento. E mi divertivo molto. Quindi immagino la felicità di giocare a calcio quando sei bravo come Maradona. In Youth volevo rappresentare questo Maradona obeso, stanco, depresso, ma che non può pensare alla sua vita senza calcio. Lo aveva raccontato in un modo molto bello: “A una festa, anche se sono in un completo tutto bianco, se qualcuno mi lancia un pallone pieno di fango, non esiterò a stopparlo di petto…”».

Hai giocato numero 10, come lui?

«No, centrocampista difensivo. Perché all’epoca, a Napoli, c’era un altro giocatore mitico in quel ruolo, Salvatore Bagni. Era un centrocampista molto forte che cercavo di imitare».

Parla molto bene del film di Kusturica su Diego, non dice nulla su quello di Kapadia (non gli sarà piaciuto come a tanti napoletani, ndr).

Hai incontrato Maradona una volta, a Madrid.

«Sì, nel 2017 (per l’ottava finale di andata di Champions League, Real Madrid-Napoli, 3-1). Quando l’ho incontrato, era molto agitato. Il giorno prima, la polizia era arrivata al suo hotel, si diceva che avesse colpito la sua compagna. Quando l’ho visto, non era al meglio. Ho cercato di spiegargli chi ero, ma aveva altre cose a cui pensare. Non gli interessava molto».

È meglio a volte non incontrare i tuoi idoli?

«No, è sempre bello incontrare qualcuno come lui. L’ho visto da vicino diverse volte quando andavo allo stadio di Napoli da adolescente. È sempre stato impressionante vedere come le persone, io e gli altri, si comportavano alla vista di Maradona. A Madrid, è arrivato nel bel mezzo della partita. Per qualche momento, l’intero stadio ha smesso di guardare la partita solo per guardarlo camminare lungo gli spalti. È stato fantastico».

È importante quanto San Gennaro, il santo patrono della città?

«È più importante perché San Gennaro compie un miracolo solo una volta all’anno. E non sempre. Maradona compie diversi miracoli ogni anno. È un amico che è sempre al tuo fianco, anche se non lo conoscevi».