Adriano Panatta ha scritto il commento del Corriere della Sera alla semifinale degli Australian Open tra Djokovic e Sinner, vinta contro ogni pronostico dal serbo in cinque set. Novak ha perso il primo e anche il terzo. Ha rimontato, lui che a maggio compirà 39 anni.

Scrive Adriano Panatta:

Il dia­volo doveva essere seduto in prima fila, in uno o due pas­saggi della tele­ca­mera mi è sem­brato per­fino di scor­gerlo. Comun­que era lì, e faceva il tifo per Djo­ko­vic, che deve essere uno dei suoi figli pre­di­letti. Se tanto mi dà tanto, aspet­tia­moci di vederlo in campo per altri dieci anni, il serbo. Con la sua aria da cro­talo ten­ni­sta, di quelli che mostrano ancora vita­lità dopo dieci basto­nate, ma se ti danno un morso, sei spac­ciato. Pen­savo di aver visto tutto, nel ten­nis, ma la resur­re­zione di Nole, dav­vero non me l’aspet­tavo. L’avevo osser­vato con­tro Musetti, lui sì che avrebbe meri­tato di vin­cere, e non avrei scom­messo tre cen­te­simi sul vec­chio cam­pione ormai a un passo dai 39 anni.

Non so quanto peserà la scon­fitta su Sin­ner, certo gli farà male, ma non sarà la fine del mondo. Dopo aver cer­cato l’impre­ve­di­bi­lità, dovrà recu­pe­rare un piz­zico di soli­dità, a meno che i fat­tori entrati in gioco a fare la dif­fe­renza siano altri, a noi sco­no­sciuti.

