Bertolucci: “Djokovic monumentale. Sinner troppo timido, è stato per certi versi pavido”

A Sky Sport: “Non ha giocato bene dal punto di vista tattico, è un aspetto da rilevare. Non ha perso per motivi fisici, ha lasciato l'iniziativa a Nole”

Paolo Bertolucci a Sky Sport ha commentato la vittoria di Djokovic in cinque set su Sinner alle semifinali degli Australian Open. Sinner che ha sfruttato appena due palle break su diciotto.

Bertolucci ha definito monumentale la prestazione del serbo. Lo ha giustamente e doverosamente ricoperto di elogi. Al tempo stesso, però, ha espresso critiche nei confronti della tattica adottata da Sinner.

“Ha giocato sotto ritmo, è stato per certi versi pavido. (…) Se lasci l’iniziativa a un furbo, un mestierante come Djokovic, poi finisci nella sua ragnatela

Non ha giocato bene dal punto di vista tattico, è una cosa da rilevare. Sì, è decisamente migliorato al servizio, ha fatto 25 ace poi però ha vinto l’altro”.

Che cosa può imparare da questa partita? È mancata anche la lucidità della panchina?

“Sinner doveva essere più aggressivo, ha lasciato troppe volte il gioco in mano a Djokovic che è più di un professore, è uno scienziato del tennis. Sulla seconda palla di Novak, solo una volta ha provato ad essere aggressivo e credo che abbia anche fatto il punti. Poi, durante lo scambio, non è che potevi pensare che giocasse qualche smorzata in più o andasse a rete più spesso, però non puoi giocare un match in cui l’avversario era sulla linea di fondo e lui tre metri fuori. Ha difeso bene ma non è bastato. (…) Mi è sembrato timido, doveva essere più arrogante, è mancato di arroganza”

In Studio a Sky parlano delle vittorie al quinto.

Elena Pero ricorda: “Ha perso 11 volte al quinto set e ne ha vinte soltanto sei. Quando si va oltre le tre ore e tre quarti non ha mai vinto. Alcaraz al quinto set ne ha vinte quindici e ha perso solo una volta: contro Berrettini agli Australian Open”.

Bertolucci commenta: “Però oggi non ha perso di fisico, ha perso per mille altre ragioni, mille altri motivi. Non ho le statistiche sotto mano ma credo che Jannik abbia percorso più chilometri dell’avversario”.