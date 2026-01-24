Palestra trascina il Cagliari contro la Fiorentina, gol e assist nel 2-1 rossoblù
Dopo la vittoria contro la Juventus, il club sardo si impone anche a Firenze. Rete di Brescianini per i Viola, che restano vicini alla zona retrocessione.
Il Cagliari di Pisacane batte la Fiorentina 2-1 in trasferta, seconda vittoria consecutiva per i rossoblù che settimana scorsa hanno battuto la Juventus.
Gol e assist per il terzino Marco Palestra, in prestito dall’Atalanta, che nel primo tempo serve un cross per Kilicsoy in area; l’attaccante turco riesce a liberarsi dalla marcatura di Comuzzo, e insacca il pallone in rete con deviazione del difensore viola. La rete per Palestra arriva nel secondo tempo su assist di Sebastiano Esposito.
I Viola accorciano le distanze al 74esimo con la rete del neo-acquisto Brescianini, vicino anche alla doppietta, ma il Cagliari si salva togliendo palla dalla linea di porta.
Gli uomini di Vanoli restano a 17 punti, a parimerito con il Lecce terzultimo, che questa sera giocherà contro la Lazio. Per il Cagliari, invece, 25 punti in 22 gare di campionato, a +2 da Sassuolo, Cremonese e Parma, che però devono ancora giocare.