Le big di Serie A innamorate di Palestra: Inter e Napoli hanno già mandato i propri osservatori per monitorarlo

L’indiscrezione arriva in esclusiva da Nicolò Schira: Marco Palestra, rivelazione al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, sta attirando l’attenzione dei top club italiani. Tra questi, figura anche il Napoli.

Mezza Serie A su Palestra: le parole di Schira

Ecco cosa scrive su X, il noto esperto di mercato:

Non solo la Juventus (interessata già dallo scorso luglio): Inter e Napoli hanno mandato i propri osservatori nelle ultime settimane per monitorare Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta, che la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 18 milioni proveniente da un club di Ligue 1.

Si legge così sul noto portale:

“L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita.

Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa”