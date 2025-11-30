Le big di Serie A innamorate di Palestra: Inter e Napoli hanno già mandato i propri osservatori per monitorarlo
Ne parla Schira Su X: "Il classe 2005 è attualmente al Cagliari in prestito dall'Atalanta. La Juventus era già interessata a luglio"
L’indiscrezione arriva in esclusiva da Nicolò Schira: Marco Palestra, rivelazione al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta, sta attirando l’attenzione dei top club italiani. Tra questi, figura anche il Napoli.
Mezza Serie A su Palestra: le parole di Schira
Ecco cosa scrive su X, il noto esperto di mercato:
Non solo la Juventus (interessata già dallo scorso luglio): Inter e Napoli hanno mandato i propri osservatori nelle ultime settimane per monitorare Marco Palestra, attualmente al Cagliari in prestito dall’Atalanta, che la scorsa estate ha rifiutato un’offerta da 18 milioni proveniente da un club di Ligue 1.
Si legge così sul noto portale:
“L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita.
Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa”