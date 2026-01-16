Non c’è solo lo Slam dei tennisti, c’è anche quello degli incordatori: le rivalità e cosa accade nei laboratori

Il gruppo è composto da 22 incordatori per 800 tennisti. Sono loro a scegliere i tennisti e non viceversa e lo accompagnano fino alla fine del torneo (The Guardian)

Sapevate che nel mondo del tennis spesso è l’incordatore che sceglie il tennista, e non viceversa? Lo rivela il Guardian andato alla ricerca del mondo sommerso della Rod Laver Arena dove un team di venti professionisti delle corde deve seguire 800 tennisti. Un lavoro che ha bisogno di fiducia, calma e competenza dove a rompere i piani sono le wild card che vanno avanti perché sfuggono a una rigida impostazione di lavoro. Rivalità? C’è anche quella tra incordatore ed incordatore nei match più importanti del torneo. A guidare il lettore nei labirinti delle corde, nate di budello, diventate sintetiche ed oggi un mix di entrambe le caratteristiche, è Jim Downes, trent’anni di carriera e responsabile del team di incordatura Yonex:

Una racchetta con un’incordatura elevata offre generalmente più controllo ma meno potenza, mentre il contrario vale per una racchetta con una tensione inferiore. “Ci sono i tuoi incordatori, ma potrebbero non essere abbastanza veloci per questo lavoro e forse non abbastanza costanti per le esigenze dei giocatori a questo livello”. Sarah Bloomfield, incordatrice britannica alla sua seconda partecipazione agli Australian Open, afferma che le esigenze variano a seconda del giocatore e della sede del torneo. “Il meteo è il fattore più importante che influenza il loro gioco”, afferma. “Arrivano tutti in Australia e aumentano la tensione perché fa più caldo, quindi la palla viaggia più velocemente, quindi vogliono tutti più controllo”.

Al Melbourne Park, il processo inizia quando un giocatore o il suo allenatore consegna le racchette, dà le istruzioni per la tensione e, solitamente, la corda scelta nella sala dedicata all’incordatura. Le racchette vengono portate rapidamente in una stanza sul retro, dove le corde esistenti vengono tagliate e staccate dal telaio. Le corde vuote vengono trasportate nella stanza principale accanto, dove Downes le assegna a un addetto alla corda. “A volte lascio che sia l’incordatore a scegliere se ha un giocatore preferito da affiancare”, dice. “Ma in genere teniamo le prime 10 teste di serie con gli incordatori che resteranno fino alla fine. Per coerenza, teniamo lo stesso giocatore con lo stesso incordatore”.

Il team di incordatori si riduce gradualmente con l’avanzare del torneo e i giocatori sconfitti se ne vanno, lasciando gli incordatori più esperti a lavorare nella parte più difficile della competizione. A volte una wild card arriva più lontano del previsto e questo può creare problemi, ma la costanza è sempre fondamentale.

Prosegue il Guardian

Per un secolo, l’intestino animale è stato il materiale d’elezione, intrecciato in fibre resistenti che potevano essere tese su un telaio di legno. Negli anni ’70, le corde naturali ricavate dal budello di mucca erano ancora la norma nelle racchette da tennis. Il poliestere è entrato in scena all’inizio degli anni ’90. “Offriva più rotazione e maggiore durata, ma poteva avere effetti negativi sul corpo”, afferma Downes. “Polsi, gomiti, spalle: l’impatto si fa sentire nel tempo”. Di conseguenza, le corde naturali hanno avuto una certa rinascita e ora la maggior parteutilizza un ibrido che unisce la potenza delle corde in budello con la resistenza e il controllo di quelle sintetiche.