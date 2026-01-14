Chi è Jordan Smith il maestro di Sydney che ha vinto mezzo milione di euro (anche) grazie a Sinner

Ha vinto il "Million Dollar One Point Slam" (torneo esibizione con partite da un punto) e da sconosciuto dilettante è ora diventato una star

Jordan Smith fino a un attimo fa era solo un maestro di tennis di Sydney. Poi ha partecipato al “Million Dollar One Point Slam”, un’esibizione pre-Australian Open andata in scena sulla Rod Laver Arena di Melbourne, e la sua vita è cambiata. Perché da sconosciuto “dilettante” ha vinto il torneo che si giocava sul singolo punto, facendo fuori tra gli altri Jannik Sinner. E ha vinto così un milione di dollari australiani, circa 570mila euro. Le partite si sono disputate su un punto solo.

Una volta tanto il tormentone giornalistico del “chi è” ha un senso: chi è dunque questo Jordan Smith? Lo racconta un po’ The Australian: Smith si era qualificato per l’evento come campione dello stato del Nuovo Galles del Sud. In finale ha battuto la taiwanese Joanna Garland, numero 117 del ranking che si era aggiudicata l’accesso al tabellone principale della competizione 1 Point solo mercoledì mattina. Smith ha 29 anni.

“Non riesco nemmeno a parlare”, ha detto a caldo. “È semplicemente incredibile… Non so cosa farò con i soldi, li investirò o comprerò una casa”.

“Con i suoi genitori, Neil e Michelle tra il pubblico – racconta il giornale australiano – Smith ha vissuto il momento che aveva sognato fin da quando aveva preso in mano una racchetta per la prima volta all’età di tre anni. L’attività di famiglia è il tennis e da oltre 30 anni gestiscono la Castle Hill Academy, nella zona nord-occidentale di Sydney. Jordan ha vinto numerosi titoli nazionali juniores ed è amico di lunga data di Jordan Thompson, con cui ha studiato insieme all’Oak Hill College”.

“La sua corsa vincente è iniziata contro la stella dell’Afl di Geelong, Bailey Smith, seguita dalla numero 86 del mondo Laura Pigossi, prima dello shock della serata quando Sinner ha servito in rete regalandogli la vittoria nel terzo round. La numero 4 del mondo Amanda Anisimova non è riuscita a gestire il servizio di Smith nei quarti di finale e lui ha poi avuto la meglio sullo spagnolo Pedro Martinez dopo un’intensa rimonta in semifinale, fissando così il suo appuntamento con il destino”.

Smith era anche in lizza per vincere una nuova auto, una Kia Ev3, come miglior dilettante, ma ha perso quel punto contro Alec Reverente del Queensland, che in precedenza aveva battuto il numero 7 del mondo Felix Auger-Aliassime al secondo turno.