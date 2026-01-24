Non c’è nessuna trattativa tra il Napoli e Njinmah: al momento gli azzurri hanno altre priorità (Fabrizio Romano)

Fabrizio Romano aggiorna sulla situazione di mercato in casa Napoli.

Napoli, nessun contatto per Njinmah

Spiega Romano su YouTube:

Stanno circolando tanti nomi in questi giorni per l’esterno del Napoli. Negli ultimi 3 o 4 giorni ne sono usciti una quindicina, più o meno, quindi cerchiamo di andare con calma e con criterio.

Tra questi nomi non c’è quello di un ragazzo di cui si è parlato in queste ore come operazione avanzata o in corso: Njinmah, esterno del Werder Brema. Con tutto il rispetto, lo ripeto sempre per i colleghi, ognuno le sue informazioni, a noi risulta che questo ragazzo non sia nella lista del Napoli, non ci sia una trattativa, non ci sia un’offerta, non c’è nulla in questo momento tra il Napoli e Njinmah.

Le idee del Napoli sono diverse, per cui si andrà su un profilo differente. Oggi Njinmah non rientra tra le priorità, neanche tra le opzioni del club.

Su Sterling

Sul nome di Raheem Sterling, invece, voglio dirvi che continua il desiderio da parte del giocatore di fare un’esperienza fuori dalla Premier League. Sterling ha ancora voglia di arrivare, magari anche in Italia – non è detto che sia necessariamente qui –, ma l’idea di lasciare Londra dopo aver fatto praticamente tutta la carriera in Inghilterra tra Manchester City, Chelsea e Arsenal, e provare qualcosa di diverso, stimola molto il ragazzo.

Ripeto: il Napoli oggi ha altre priorità, però Sterling continua a rappresentare la classica occasione sul mercato degli ultimi giorni.