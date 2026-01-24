Njinmah del Werder Brema è il nuovo nome per il Napoli, sostituirebbe Lang (Schira)

La richiesta è di 10-12 milioni per una cessione a titolo definitivo. Njinmah ha segnato 4 gol in 16 presenze in Bundesliga, viene dalle giovanili del Dortmund con cui segnò 13 gol in 34 gare

Oltre all’infortunio di David Neres che dovrà quindi operarsi per una lesione al tendine della caviglia, il Napoli dovrà operare per sostituire Noa Lang partito per la Turchia (e assente dunque, insieme a Lucca e Neres, per la gara contro la Juventus). Manna pare abbia una nuova idea, come riporta Nicolò Schira: si tratta di Njinmah, ala del Werder Brema in passato in forze al Dortmund (in terza divisione, nella squadra B per intenderci ndr). Si tratta di un calciatore del 2000 (25 anni) di piede destro, impiegato maggiormente a destra ma che è in grado di giocare a piede invertito.

Napoli su Njinmah, ala del Werder Brema (Schira)

Così si legge sull’account X dell’esperto di mercato:

«Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato nelle ultime ore gli agenti di Justin Njinmah . Il Napoli ha avviato i colloqui per l’ala del Werder Brema, che è stato incluso tra gli obiettivi del Napoli come possibile sostituto di Noa Lang. Il Werder chiede € 10-12 milioni per cederlo.»