Mbappé ha giocato più di 2000 minuti con il Real in questa stagione, ora rischia di saltare la Supercoppa spagnola

Ha subito una distorsione al ginocchio sinistro. Non è ancora certo se giocherà in Arabia; la semifinale di Supercoppa è l'8 gennaio contro l'Atletico, l'11 la finale.

Kylian Mbappé potrebbe saltare la Supercoppa di Spagna (dal 7 all’11 gennaio) che si terrà in Arabia Saudita, per un infortunio al ginocchio.

L’infortunio di Mbappé

Il comunicato medico del Real Madrid avvisa:

Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Kylian Mbappé, gli è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro.

Secondo quanto riportato da As, il club non lo ha ancora del tutto escluso dai convocati della Supercoppa, in cui l’attaccante francese potrebbe rientrare:

L’attaccante non è escluso per la Supercoppa spagnola. I blancos giocheranno l ‘8 gennaio contro l’Atlético Madrid in semifinale. Mbappé ha problemi al ginocchio già da qualche tempo, senza mai riposare in un calendario fitto di partite. Ha registrato 2108 minuti in campo in stagione con il Real. L’unica partita in cui non ha giocato è stata quella contro il Manchester City. Il recupero del calciatore dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio.

Il francese al Real sta mettendo in ombra tutti, persino Vinicius

Ne scrive As:

“Il fenomenale record di Mbappé è praticamente la migliore notizia per il Real Madrid nel 2025. Ciò che conta è cosa significherà se manterrà questo trend nel 2026, più che il passato. Ha segnato 29 gol in 24 partite in questa stagione, con una media di 1,2 a partita, il che è davvero notevole. […] In Champions League, ha tre gol di vantaggio su Haaland, il suo principale punto di riferimento.

La cosa più difficile per Vini era che avrebbe potuto sicuramente ricevere qualche applauso, un gesto di riconciliazione. Ma Mbappé non gli ha reso alcun favore […] Si vedeva, perché voleva provare tutto da solo: il francese ha tirato nove volte, quattro dei quali nello specchio della porta, con uno che ha colpito la traversa. Per Kylian, non si è trattato di un record insignificante. Ha già chiarito che punta al record teoricamente irraggiungibile di Cristiano (450 gol) al Real Madrid. A ottobre, ha confessato a Universo Valdano che la sua missione è “far sognare la gente su di me come hanno fatto con Cristiano”. Ecco perché ha insistito per giocare l’intera partita a Talavera”